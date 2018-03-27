События

12:25 27.03.2018

Пожар в Кемерово: Глава СКР РФ назвал основную версию

Пожар в Кемерово: Глава СКР РФ назвал основную версию

Наиболее вероятная причина возгорания в торговом центре (ТЦ) в Кемерове, унесшего жизни 64 человек, связана с замыканием электропроводки, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Очаг возгорания - детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии - либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - сказал Бастрыкин во вторник в Кемерово.

Глава СКР отметил, что в рамках расследования уголовного дела о гибели в пожаре десятков людей назначены электротехническая, строительная и техническая экспертизы.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, из которых 41 ребенок.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление СК.

На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги, когда возник пожар.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Родственники жертв пожара в Кемерове собрали данные о 85 пропавших без вести

Среди погибших при пожаре в Кемерово 41 ребенок

Украинцев среди погибших и пострадавших в Кемерово, по предварительным данным, нет - МИД

Потушенный в Кемерово пожар разгорелся с новой силой

СК подтверждает гибель 64 человек в пожаре в Кемерово

Здание торгового центра в Кемерово вновь задымилось

Дипломаты проверяют, есть ли украинцы среди жертв пожара в ТРЦ в российском Кемерово

СКР подтверждает гибель 53 человек в результате пожара в Кемерово

В общей сложности под завалами ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове найдены тела 55 погибших

Четыре человека, в том числе глава управляющей компании, задержаны и допрошены по делу о пожаре в Кемерово

ПОСЛЕДНЕЕ

По делу обвиняемого в шпионаже украинца Сущенко заявлены только два свидетеля обвинения

На некоторых реках Украины ожидается разрушение ледяного покрова и затопление заводей

В Стамбульском университете будут изучать украинский язык и литературу

В штабе АТО заявляют об обострении ситуации на Донбассе в последние дни

Аэропорт "Борисполь" может подать в суд на подрядчика достройки паркинга

В Украине похолодает: ночью ожидаются заморозки

В Нидерландах открыт мемориал памяти жертв катастрофы MH17

Запрет в Украине некоторых российских артистов и фильмов большинство граждан считает ошибкой

Жители с. Возсиятское Николаевской области перекрыли автотрассу Н-14

Два взрыва прогремели у ДФС ночью, никто не пострадал, станция работает в штатном режиме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА