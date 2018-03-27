Пожар в Кемерово: Глава СКР РФ назвал основную версию

Наиболее вероятная причина возгорания в торговом центре (ТЦ) в Кемерове, унесшего жизни 64 человек, связана с замыканием электропроводки, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Очаг возгорания - детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии - либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - сказал Бастрыкин во вторник в Кемерово.

Глава СКР отметил, что в рамках расследования уголовного дела о гибели в пожаре десятков людей назначены электротехническая, строительная и техническая экспертизы.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, из которых 41 ребенок.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление СК.

На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги, когда возник пожар.