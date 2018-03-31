Арестована гендиректор компании-собственника кемеровской "Зимней вишни" Богданова

Заводский районный суд Кемерово в субботу арестовал гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Юлию Богданову, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Ю.Богдановой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия по делу, до 25 мая", - сказал судья Дмитрий Бунтовский.

Он сообщил, что ходатайство следствия и прокуратуры о необходимости ареста предпринимательницы связано с тем, что у нее имеется загранпаспорт и она может скрыться от следствия. Кроме того, по мнению следствия, женщина может угрожать свидетелям по делу и оказывать давление на них.

Ю.Богдановой инкриминируют ч.3 ст.219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, подчиненные Ю.Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

На заседании суда об избрании меры пресечения женщина заявила, что не намерена скрываться от следствия, планирует оказывать содействие расследованию и желает оставаться с семьей, в которой воспитывает малолетнего ребенка. Адвокат Ю.Богдановой заявлял о возможности смягчения меры пресечения до домашнего ареста.

В минувшую среду были арестованы техдиректор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; Александр Никитин и Игорь Полозиненко - сотрудник и руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ; охранник Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.