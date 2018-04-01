События

09:46 01.04.2018

Пожар в Кемерово: Губернатор области Тулеев подал в отставку

Пожар в Кемерово: Губернатор области Тулеев подал в отставку

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился с заявлением об отставке по собственному желанию к президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Также в Telegram-канале обладминистрации появилось видеообращение Тулеева, в котором он говорит о трагедии в "Зимней вишне" и благодарит жителей Кузбасса за поддержку. "Считаю для себя правильным, потому что работать с таким тяжелейшим грузом на посту нельзя. Веры и добра вам и вашим семьям", - говорит Тулеев в видеообращении.

Просьба об отставке произошла на фоне расследования пожара в кемеровском торговом центре, унесшего жизни более 60 человек. Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" случился 25 марта. Вскоре после объявления количества жертв был объявлен траур, а жители города собрались на митинг перед зданием областной администрации, где требовали назвать точное количество погибших и отправить Амана Тулеева в отставку.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Арестована гендиректор компании-собственника кемеровской "Зимней вишни" Богданова

Эвакуации людей из ТЦ "Зимняя вишня" помешали незаконные перепланировки

Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Гройсман выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в Кемерово

Следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерово

По официальным данным, пропавшими на пожаре в Кемерово числятся 38 человек, в том числе более 20 детей

Родственники жертв пожара в Кемерове собрали данные о 85 пропавших без вести

Пожар в Кемерово: Глава СКР РФ назвал основную версию

Среди погибших при пожаре в Кемерово 41 ребенок

Украинцев среди погибших и пострадавших в Кемерово, по предварительным данным, нет - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Латвия проинформирует НАТО и ОБСЕ о планируемых Россией учениях в Балтийском море

Погода в Украине: синоптики предупреждают о сильном ветре

Не менее 10 человек стали жертвами обрушения здания в Индии

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих

Омбудсмен назначила регионального координатора Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях

Генпрокурор Луценко получил за год 1,3 млн грн зарплаты, И.Луценко заработала более 3,5 млн грн и купила авто, супруги хранят в банках и наличными несколько млн грн

Лавина накрыла несколько лыжников на горном курорте в Швейцарии

Боевики продолжают нарушать режим перемирия на Мариупольском направлении

СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, выдворенным из США за причастность к разведслужбам

С начала суток боевики пять раз нарушили "режим тишины"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА