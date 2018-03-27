События

10:28 27.03.2018

Среди погибших при пожаре в Кемерово 41 ребенок

Среди погибших при пожаре в Кемерово 41 ребенок

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли более 40 детей, свидетельствуют данные списков погибших, вывешенных в штабе, созданном родственниками жертв трагедии.

Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, среди которых 41 несовершеннолетний.

Между тем, члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово.

Еще один активист заявил о недостоверности распространяемой в сети информации о том, что тела прячут на местном хладокомбинате.

"Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?", - сказал активист.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Во вторник на площади Советов проходит массовый стихийный митинг, на котором выступают родственники погибших и выжившие.

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