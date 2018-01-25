События

09:20 25.01.2018

Более 260т гуманитарного груза от МККК проследовали в ОРДЛО через КПВВ "Новотроицкое"

Более 260т гуманитарного груза от МККК проследовали в ОРДЛО через КПВВ "Новотроицкое"

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" (Волновахский р-н Донецкой области) на выезд на неконтролируемую властями Украины территорию проследовали 14 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Миссии Международного комитета Красного Креста.

Как сообщает в четверг утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины, грузовики перевозили гигиенические и продуктовые наборы, автозапчасти, офисное оборудование и песок для фильтрации воды общим весом почти 268 тонн.

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Интерфакс-Украина
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