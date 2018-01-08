События

10:50 08.01.2018

Ноздровскую похоронят во вторник, 9 января

Ноздровскую похоронят во вторник, 9 января

Похороны юриста Ирины Ноздровской, которую 1 января нашли мертвой в реке в Киевской области, состоятся во вторник, 9 января, сообщали дочь погибшей Анастасия Ноздровская.

"Похороны во вторник", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук".

В комментариях к своему посту А.Ноздровская уточнила, что "люди собираются на 10-11 часов утра в селе Демидов".

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

В Нацполиции Украины сообщили, что к расследованию убийства И.Ноздровской привлечены 300 сотрудников ведомства, в частности, оперативники Департамента уголовного розыска и следователи.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, полиция продолжает отрабатывать все 4 версии убийства юриста. "По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве к станции метро "Героев Днепра" и частично к селу Демидов, где проживала потерпевшая. Процесс установления свидетелей продолжается", - рассказал он.

Первый замглавы Нацполиции также сообщил, что у полиции уже есть определенные результаты следственно-оперативных мероприятий, однако общественность будет извещена о них лишь по их полному окончанию. "Мы еще раз обращаемся к гражданам, которые возможно стали свидетелями данного преступления или владеют основательной информацией, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства И.Ноздровской, - позвоните по телефону нам. Мы до сих пор не получили ни одного звонка, а получаем лишь критику со стороны гражданского общества", - сказал В.Аброськин.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Дочь убитой Ноздровской считает, что дело должен контролировать народ

Расследованием убийства Ноздровской занимается 300 сотрудников Нацполиции

На призыв начать поиски Ирины Ноздровской откликнулись только Илья Кива и Мустафа Найем - журналист

Следствие воссоздало весь путь движения Ноздровской в день исчезновения – Аброськин

По делу Ноздровской работает усиленная следственно-оперативная группа – Аброськин

По предварительным результатам экспертизы на теле Ноздровской обнаружены колото-резаные раны, подозреваемых пока нет

К расследованию убийства Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска

В посольстве США в Украине призывают к наказанию виновных в гибели правозащитницы Ноздровской

Следствие отрабатывает четыре версии убийства Ноздровской - полиция

Полиция должна отработать всех, кто контактировал с Ноздровской накануне ее смерти и кто ей угрожал

ПОСЛЕДНЕЕ

На остановке в Деснянском районе Киева молодой человек ранил ножом знакомого из-за денежного долга

Батальон НАТО в Литве пополнится 250 военными из Франции

Дорожная полиция 8-9 января переведена на усиленный режим несения службы

SpaceX запустила ракету с секретным спутником Zuma

Токио и Сеул укрепят сотрудничество для урегулирования ядерной проблемы КНДР

Картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" удостоена "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

Американские военные самолеты в воскресенье провели разведку вблизи Крыма

В течение рождественского дня боевики один раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военнослужащий

В Запорожье возле церкви избили двух горожан за детские игрушки

В Донецкой области пограничники помешали незаконному перемещению лекарственных препаратов через линию разграничения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА