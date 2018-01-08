Ноздровскую похоронят во вторник, 9 января

Похороны юриста Ирины Ноздровской, которую 1 января нашли мертвой в реке в Киевской области, состоятся во вторник, 9 января, сообщали дочь погибшей Анастасия Ноздровская.

"Похороны во вторник", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук".

В комментариях к своему посту А.Ноздровская уточнила, что "люди собираются на 10-11 часов утра в селе Демидов".

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

В Нацполиции Украины сообщили, что к расследованию убийства И.Ноздровской привлечены 300 сотрудников ведомства, в частности, оперативники Департамента уголовного розыска и следователи.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, полиция продолжает отрабатывать все 4 версии убийства юриста. "По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве к станции метро "Героев Днепра" и частично к селу Демидов, где проживала потерпевшая. Процесс установления свидетелей продолжается", - рассказал он.

Первый замглавы Нацполиции также сообщил, что у полиции уже есть определенные результаты следственно-оперативных мероприятий, однако общественность будет извещена о них лишь по их полному окончанию. "Мы еще раз обращаемся к гражданам, которые возможно стали свидетелями данного преступления или владеют основательной информацией, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства И.Ноздровской, - позвоните по телефону нам. Мы до сих пор не получили ни одного звонка, а получаем лишь критику со стороны гражданского общества", - сказал В.Аброськин.