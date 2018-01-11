Адвокаты дочери Ноздровской просят дать им доступ ко всем материалам дела и обеспечить безопасность

Представители дочери убитого юриста Ирины Ноздровской Анастасии обращаются к правоохранительным органам с тем, чтобы им предоставили доступ ко всем материалам уголовного дела, и обеспечили ее и их безопасность, поскольку на них оказывается давление и за ними следят.

"Мы хотим обратиться к правоохранительным органам, чтобы нам, во-первых, предоставили возможность ознакомиться со всеми материалами уголовного дела, которые от нас сегодня, как я понимаю, умышленно скрывают. Во-вторых, чтобы нас допустили к участию во всех следственных действиях, которые сегодня проводятся с подозреваемым. И, в-третьих, когда сегодня со всех каналов звучат заявления представителей правоохранительной системы и распространяется информация, что является тайной следственных действий, то это неправильно и несправедливо по отношению к Анастасии (Ноздровской – ИФ), - сказала на пресс-конференции в четверг в Киеве адвокат Тамила Ульянова.

Она заявила, что после вступления в это дело на адвокатов начало оказываться психологическое давление и за нами постоянно следят. "Мы не знаем, кто следит: или это представители правоохранительных органов, которые выясняют у всех наших знакомых, вмешиваются в нашу личную жизнь, следят постоянно какие-то машины", - отметила Т.Ульянова.

Адвокат дочери И.Ноздровской обратилась к правоохранительным органам с просьбой обеспечить безопасность представителей потерпевшей в данном процессе.

Другой представитель потерпевшей Марина Ткаченко указала, что им предоставлены только 5-10% материалов, которые собраны органом досудебного следствия.

Адвокат Александр Панченко призвал правоохранителей не допускать никакой утечки информации по данному делу в публичное пространство. "Потому что когда мы во время ознакомления узнаем те факты, которые уже давно обсуждают какие-то политологи и специалисты, которые не имеют отношения к этому делу, это выглядит странно", - подчеркнул он.

Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией и отношением правоохранителей к ним адвокаты пока не могут сформировать мнение о том, действительно ли подозреваемый Юрий Россошанский является убийцей И.Ноздровской.

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра И.Ноздровской Светлана Сапатинская.

Ю.Россошанский работает водителем ПАО "Киевоблэнерго", ранее несудимый.

9 января Вышгородский районный суд Киевской области избрал Ю.Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта 2018 года.