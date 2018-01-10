Правоохранители не знают о письме подозреваемого в убийстве Ноздровской, где он говорит о своей невиновности - Аброськин

Записка Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, где он признает свою вину и просит прощения у семьи, была написана в присутствии полицейских, и правоохранителям неизвестно о какой-либо другой записке, где он говорит о своей невиновности, заявляет первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Эта записка была написана в присутствии сотрудников полиции о том, что он признает свою вину, кается, просит извинения перед своей семьей. Записка передана жене. О той части записки или какой-то другой, о которой рассказывают российские каналы, мы не видели. И я считаю, это делается специально, чтобы дискредитировать нашу страну", - сказал В.Аброськин на брифинге в среду в Киеве.

На уточнение журналиста, что в письме якобы Ю.Россошанский говорил о том, что не убивал И.Ноздровскую, глава криминальной полиции отметил: "Я не видел такого (письма - ИФ). Вы видели?".

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Ю.Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра И.Ноздровской Светлана Сапатинская.

9 января Вышгородский районный суд Киевской области избрал Ю.Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток - до 8 марта включительно. Данное решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киевской области.

В тот же день его супруга Ольга Россошанская заявила, что он оставил родным записку, в которой говорит о готовности взять вину на себя из-за "травли", которая, по его мнению, была организована в отношении его сына и семьи. "Юра написал что-то вроде предсмертной записки. Муж сказал: "Я не хочу ни сам мучиться, ни мучить своих близких". Нарисовал схему кладбища, где его похоронить. Я испугалась, что он покончит жизнь самоубийством. А оказалось, он решил все взять на себя", - рассказала она.

При этом О.Россошанская не верит, что ее муж мог совершить это преступление: "Мужу 64 года. Он крупный, но очень медлительный. Не представляю, как он мог сделать это физически".

Ю.Россошанский работает водителем ПАО "Киевоблэнерго", ранее несудимый.