События

19:31 30.12.2017

Задержанным по подозрению в петербургском теракте оказался местный националист

Задержанный по подозрению в организации взрыва в супермаркете в Петербурге имеет российское гражданство и придерживается националистических взглядов. Об этом сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Задержанным является житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению "Нью Эйдж" (New Age) - "Новая эра", - сказал собеседник агентства. По его словам, Лукьяненко употребляет наркотики.

Он не уточнил других персональных данных задержанного и обстоятельств его разоблачения. Правоохранительные органы проводят обыск по месту его жительства, сказал источник.

Ранее в субботу официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что следователи допрашивают подозреваемого в организации взрыва в супермаркете в Петербурге, а затем будут ходатайствовать перед судом о его аресте.

О задержании подозреваемого в организации и исполнении подрыва самодельного взрывного устройства сообщил в субботу Центр общественных связей ФСБ.

Как сообщалось, вечером в среду в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СК, мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

По факту взрыва следственными органами Главного следственного управления СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Задержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге

СВУ в петербургском "маркете состояло из тротиловой шашки и гаек

ФБР предотвратило теракт в Сан-Франциско, запланированный на Рождество

Житель Харьковщины, из ревности сообщивший на 102, что его девушка готовит теракт в отделе полиции, получил условный срок

Взрыв в Нью-Йорке признан попыткой теракта

Повреждение польского автобуса расследуют как теракт

СБУ предотвратила теракт на военном объекте в Сумской области

Число жертв атаки на мечеть на севере в Египте достигло 200 человек

Граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате взрыва на севере Синая нет – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала "рождественского" перемирия боевики совершили 39 обстрелов

Киевские власти весной представят концепцию развития сферы парковки в столице

В Киеве в Новогоднюю ночь на службу заступит около 1,5 тыс. правоохранителей

Пучдемон требует от Мадрида восстановить его смещенное правительство

Госпогранслужба с 1 января 2018 вводит фиксацию биометрических данных граждан 70 государств, в том числе РФ

Мужчина, захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, не выдвигал внятных требований

Обезвредить мужчину, захватившего заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, помогла одна из удерживаемых им женщин

Мужчина, захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, ранее привлекался к уголовной ответственности

Правонарушитель, захвативший харьковское отделение "Укрпочты", обезврежен

К переговорам по освобождению заложников из отдела "Укрпочты" правоохранители привлекли отца злоумышленника

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА