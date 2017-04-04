События

12:34 04.04.2017

Три иностранца пострадали от взрыва в Петербурге: граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана

Три человека среди пострадавших в результате взрыва в метро Петербурга являются гражданами иностранных государств, сообщил журналистам во вторник губернатор города Георгий Полтавченко.

По его словам, это граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана.

Г.Полтавченко добавил, что среди пострадавших - 17 жителей других регионов РФ. Их родственники уже прибывают в Петербург, выделены бесплатные номера в гостинице "Москва".

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила журналистам во вторник, что общее число жертв теракта составляет 14 человек, из которых 11 погибли в момент взрыва и еще трое после него.

В больницах города продолжают оставаться 49 человек.

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