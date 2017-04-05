События

13:53 05.04.2017

Путин: взрыв в метро Петербурга показывает, что ситуация в сфере антитеррора не улучшается, все страны СНГ являются потенциальными объектами атак

Трагедия в Санкт-Петербурге подтверждает, что ситуация в сфере антитеррора не становится лучше, все страны СНГ являются потенциальными объектами террористических атак, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому - недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших", - сказал В.Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

"Мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным, потенциальным объектом террористических атак. Много и других угроз для наших стран", - сказал президент.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

Другими угрозами безопасности в странах СНГ В.Путин назвал оргпреступность, наркотрафик, а также коррупцию и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию.

"Много и других угроз для наших стран. Это и организованная преступность, и наркотрафик. Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые так или иначе пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах", - сказал В.Путин.

"Перед вами очень сложные задачи, многообразные. И мне очень приятно отметить, что сотрудничество налажено и эффективно развивается", - добавил российский лидер, обращаясь к участникам встречи.

Он выразил уверенность, что главы спецслужб СНГ понимают значение такого взаимодействия и будут дальше его развивать.

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