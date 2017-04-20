Мать фигуранта дела о теракте в Петербурге считает его задержание в Москве "постановкой"

Мать подозреваемых в организации теракта в Санкт-Петербурге уроженцев Киргизии Акрама и Аброра Азимовых утверждает, что ее старшего сына похитили из больницы в Оше.

Как говорится в оказавшемся в распоряжении журналистов юга Киргизии заявлении Вазиры Азимовой, ее сыну Акраму 14 апреля сделали операцию в больнице в Оше, но на следующий день представители правоохранительных структур забрали его из медицинского учреждения в наручниках.

"В этот же день 15 апреля я поехала за Акрамом в больницу, но там мне сообщили, что сына забрали сотрудники управления Госкомитета нацбезопасности по Ошу, я поехала туда с адвокатом, но в управлении мне ничего не сказали, а через несколько дней сын, вдруг, появился в Москве", - говорится в заявлении.

В.Азимова утверждает, что ее сына "выкрали из больницы". "У него не было денег на билет, не было паспорта, это явная постановка, я хочу справедливости", - заявила она.

В свою очередь младший брат предполагаемых террористов Билал Азимов сообщил в четверг "Интерфаксу", что Акраму в России был предоставлен адвокат, но родственники намерены нанять частного защитника, так как не верят в виновность своего родственника.

Несмотря на утверждения родственников А.Азимова о том, что его могли вывезти из Киргизии сотрудники спецслужбы, Госкомитет национальной безопасности не комментирует их заявления.

Вместе с тем источник в руководстве силовых структур Киргизии заявил в четверг "Интерфаксу", что "соответствующие структуры республики продолжают взаимодействовать с российской стороной в рамках расследования уголовного дела по взрыву в метро Санкт-Петербурга".

"Всю деятельность по отработке связей задержанных, которые когда-то жили в Киргизии, а также предполагаемого террориста-смертника и контакты с российской стороной курируют и осуществляют представители руководства Госкомитета нацбезопаности", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в качестве одной из возможных отрабатываемых версий сходится к тому, что предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалаилов и задержанные по подозрению в организации теракта братья Азимовы, возможно, были завербованы в Турции". "Не исключается, что братья Азимовы были завербованы на территории Турции, куда выезжали неоднократно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "на данный момент проводится проверка, выясняются все контакты, поездки, связи братьев Азимовых".

17 апреля в Одинцовском районе Московской области был задержан Аброр Азимов, который, по данным ФСБ России, является одним из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга и осуществил подготовку террориста-смертника, также уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова.

20 апреля ФСБ России сообщило о задержании в Москве Акрама Азимова, который, по данным спецслужбы, "оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций".