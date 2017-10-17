События

10:05 17.10.2017

Фонд Colony Capital предоставит финансирование компании братьев Вайнштейнов, может приобрести ее

Продюсерская компания Weinstein Co., основанная в 2005 года братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, достигла соглашения с фондом Colony Capital о немедленном вливании средств и ведет переговоры о продаже фонду всей компании или ее значительной части, говорится в пресс-релизе Weinstein Co.

Сумма инвестиции и оценка стоимости компании не уточняются.

Будущее компании, ответственной за релиз множества культовых фильмов, включая оскароносные "Король говорит!" и "Артист", было поставлено под угрозу после того, как Х.Вайнштейн был уволен с поста сопредседателя совета директоров после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах к актрисам. Он считался одним из самых успешных продюсеров Голливуда, тогда как его брат занимался скорее коммерческой стороной проектов.

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Интерфакс-Украина
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