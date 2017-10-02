Запрет на полеты над местом ЧП под Винницей продлен до 20:59 9 октября с радиусом 5 км.

Запрет на выполнение полетов, который был введен в радиусе 50 км. от места горения складов с боеприпасами в Винницкой области, и продлен в радиусе 40 км. до 23:59 1 октября, вновь продлен до 20:59 9 октября, однако с гораздо меньшим радиусом.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинском центре планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр"), радиус запрета составляет 5 км. с центром в Калиновке, вертикальные границы запрета – от поверхности земли до высоты 4250м.

Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов.

Украинский центр планирования использования воздушного пространства и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр") после получения оперативной информации в 23:45 того же дня установил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов в радиусе 50 и неограниченной высоты, далее следовали изменения.

Так, если по состоянию на вечер 27 сентября запрет, введенный 26 сентября в радиусе 50 км. от поверхности до неограниченной высоты был продлен до 23:59 1 октября и сокращен до 12 км. радиуса и 4,25 тыс. м., то последующее обновленное ограничение было введено до 02:59 2 октября в радиусе 40 км. с центром в Калиновке и от поверхности до неограниченной высоты.