Одиночные взрывы на арсенале ВСУ продолжаются, но не угрожают населению

На складах вооружений у Калиновки Винницкой области продолжаются одиночные взрывы, однако они уже не несут угрозы для населения и военнослужащие, не задействованные в локализации пожара, возвращаются в часть, заявляет начальник вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов.

"По состоянию на сейчас одиночные взрывы продолжаются. Угрозы местному населению они не несут. Военнослужащие части, которые не были задействованы в локализации пожара, уже возвращаются в часть", - цитирует пресс-служба Министерства обороны Украины Н.Шевцова.

По его словам, по сравнению с ночной порой интенсивность взрывов значительно уменьшилась и "если ночью это было около 60 взрывов в минуту, то сейчас это примерно 2-3 взрыва за это же время".

Н.Шевцов также опроверг информацию о перегруженности арсенала и сообщил, что представители оперативного штаба провели облет над воинской части.

Он напомнил, что пожар на арсенале возник в 22.00 вторника."По словам охранников произошел взрыв, в результате чего начался пожар", - рассказал Н.Шевцов.

Согласно сообщению, в настоящее время на арсенале продолжаются мероприятия, направленные на локализацию пожара. К работам привлечен личный состав противопожарных подразделений Министерства обороны Украины, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций. Непосредственно в эпицентре пожара работают исключительно военнослужащие ВСУ. Привлечены 4 пожарных танка. В резерве находится дополнительная техника, которая в случае необходимости будет задействована в тушении пожара.