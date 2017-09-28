События

12:55 28.09.2017

Радиус запрета полетов в зоне возгорания складов с боеприпасами вновь расширен

Государственная авиационная служба Украины расширила радиус запрета полетов от эпицентра возгорания на воинских складах под Винницей, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинском центре планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр).

Так, если по состоянию на вечер 27 сентября запрет, введенный 26 сентября в радиусе 50 км от поверхности до неограниченной высоты был продлен до 23:59 1 октября и сокращен до 12 км радиуса и 4,25 тыс. м, то обновленное ограничение введено до 02:59 2 октября в радиусе 40 км с центром в Калиновке и от поверхности до неограниченной высоты.

В среду в "Украэрорухе" агентству "Интерфакс-Украина" сообщали, что аэропорт "Винница", который находится в зоне действия временного запрета использования воздушного пространства, закрыт до 02:59 28 сентября 2017 года. Таким образом, закрытие продлено и для него.

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Жители Калиновки и населенных пунктов в 10-км зоне были оповещены, проводилась их эвакуация.

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