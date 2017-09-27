Взрывы на складах в Калиновке стали следствием действий группы диверсантов

Пожар на военных складах в г.Калиновка Винницкой области произошел вследствие заранее подготовленного теракта, совершенного диверсионной группой с использованием беспилотного летательного аппарата, заявляет пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.

По его словам, информация о подготовке диверсии была известна заранее и именно с ее целью в Виннице проводились антитеррористические учения.

"Это точно диверсия. В связи с этим, благодаря нашим разведданным, еще с 25 числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений были проведены обыски и преследования диверсионных групп. Да, это работа не одного человека. И два дня проходили поиски и ведения этих групп. Основная масса была определена, их цели - и были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике подрывное устройство", - написал С.Мисюра на своей странице в соцсети Facebook в среду.

"Постовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице. Это подтверждено - работал беспилотник, и это террористический акт", - добавил пресс-секретарь.

Он отметил, что основная масса снарядов находилось в подземных бункерах и они не пострадали, а разрывается большое количество танковых снарядов и 120-мм мин, которые были расположены на улице. Таким образом, в результате теракта нет не только человеческих потерь, но и потерь стратегических видов боеприпасов. "Все боеприпасы спрятаны. Горит лишь 10% от территории арсенала, и то в местах, где эти боеприпасы отсутствуют", - сообщил С.Мисюра.

При этом пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ отмечает "медленность бюрократической машины по выделению средств на закупку соответствующих систем защиты для наших арсеналов и баз хранения". По его словам, на склад в Калиновке в 2015 году было выделено 600 тыс грн, в 2016 - 2 млн, в 2017 - 6 млн, а после взрывов в Балаклее "нашлось еще +19 млн гривень, но их из бюджета никто пока не получил".

Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером во вторник, 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Жители Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка) были оповещены, начата их эвакуация. Утром в среду в Генеральном штабе ВСУ сообщили о снижении интенсивность взрывов на военных складах и начале саперных работ на них.

В тот же день пресс-центр СБУ сообщил, что антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице прекращены в связи с чрезвычайным событием в регионе.