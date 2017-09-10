Венгрия прекращает поддержку важных для Украины решений в международных организациях – СМИ

Министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто вызывает посла Украины в Будапеште относительно закона об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения, сообщило Радио Свобода.

Глава МИД Венгрии вызывает в министерство на понедельник, 11 сентября, посла Украины в Венгрии Любовь Непоп из-за недавно принятого закона об образовании.

"Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения", – говорится в сообщении на сайте Радио Свобода в воскресенье вечером со ссылкой на пресс-секретаря МИД Венгрии Тамаша Менцера.

По его словам, на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.

Т.Менцер отметил, что по личному указанию П.Сийярто венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене.

Он объяснил, что причинами этого решения министра МИД Венгрии, с одной стороны, стали такие изменения в украинском законе об образовании, которые делают невозможным получение нацменьшинствами Украины, включая 150-тысячного венгерского нацменьшинства, образования на родном языке. С другой стороны, когда П.Сийярто нарушил в четверг этот вопрос перед министром иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече в рамках программы ЕС "Восточное партнерство", ответ украинского коллеги была неприемлемой для венгерской стороны, подчеркнул Т.Менцер.

Пресс-секретарь МИД Венгрии добавил, что 7 сентября П.Сийярто заявил в Эстонии, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству.

"Мы были теми, кто громче поддерживал введение безвиза для Украины; одними из первых ратифицировали соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, открыли реверс газа через Венгрию. От нас (Украине - ИФ) поступило гуманитарной помощи на сумму 600 млн форинтов (более $2 млн). За последние три года мы сделали возможным отдых и оздоровление 2,6 тыс украинских детей в Венгрии", - сказал министр МИД Венгрии в Таллинне.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.