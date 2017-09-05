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18:29 05.09.2017

Верховная Рада запустила реформу образования

Верховная Рада ввела 12-летнее обучение в школе с 2027 года, одобрила повышение минимальной заработной платы учителей до 4 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан поэтапно до 2023 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за принятие в целом соответствующего законопроекта №3491-д на заседании во вторник проголосовали 255 депутатов

Из фракции "Блок Петра Порошенко" в поддержку закона проголосовали 110 народных депутатов, из фракции "Народный фронт" – 70, из фракции "Самопомич" – 25, Радикальной партии – 14, "Батькивщина" – 13, из группы "Воля народы" – 11, а также 12 внефракционных парламентариев. Ни один депутат от "Оппозиционного блока" и из группы "Видродження" не проголосовал "за".

При этом против законопроекта проголосовали 16 депутатов: 14 от фракции "Оппозиционный блок", один от "Блока Петра Порошенко" и один внефракционный.

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