Верховная Рада запустила реформу образования

Верховная Рада ввела 12-летнее обучение в школе с 2027 года, одобрила повышение минимальной заработной платы учителей до 4 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан поэтапно до 2023 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за принятие в целом соответствующего законопроекта №3491-д на заседании во вторник проголосовали 255 депутатов

Из фракции "Блок Петра Порошенко" в поддержку закона проголосовали 110 народных депутатов, из фракции "Народный фронт" – 70, из фракции "Самопомич" – 25, Радикальной партии – 14, "Батькивщина" – 13, из группы "Воля народы" – 11, а также 12 внефракционных парламентариев. Ни один депутат от "Оппозиционного блока" и из группы "Видродження" не проголосовал "за".

При этом против законопроекта проголосовали 16 депутатов: 14 от фракции "Оппозиционный блок", один от "Блока Петра Порошенко" и один внефракционный.