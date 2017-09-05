Законопроект №3491-д предусматривает 12-летнее обучение с 6 лет

Законопроекта №3491-д "Об образовании", который нарабатывался два года, позволит создать в Украине новое современное образование, заявил первый заместитель руководителя комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки, народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко Александр Спиваковский.

"Комитет по вопросам науки и образования сделал все для того, чтобы услышать всех экспертов и создать условия для абсолютно прозрачного, честного, конкурентного обсуждения. Больше всего вопросов возникало по 12-летнему обучению, языку, профессионально-техническому образованию, техникумам и вопросам финансирования. Благодаря совместной работе министра образования, народных депутатов, экспертов, мы получили документ. Этот документ учитывает 1098 поправок. То есть 70% того, что предложили, мы учли. Это большой шаг в развитии системы образования", - отметил А.Спиваковский на брифинге во вторник, сообщает пресс-служба БПП.

Он отметил, что 12-летнее обучение начнется с 6 лет. "Миф о том, что дети будут заканчивать школу в 19 лет, не соответствует действительности. Также мы решили вопрос того, что наш учитель должен через 5 лет выйти на базовую заработную плату для самой низшей категории педагогических работников. Это 4 прожиточных минимумов - 6500 грн. Мы мотивируем молодых людей идти учиться на педагогические специальности", - подчеркнул А.Спиваковский.

По его словам, данный законопроект даст возможность через десять лет построить современную школу, в которой будет обеспечена диверсификация идеологии новой украинской школы и идеология авторских школ, "чтобы учитель сам имел возможность выбирать".

Он выразил благодарность всем фракциям по поддержке образовательной реформы. "Надеюсь, сегодня мы дадим "зеленый свет" современному украинскому образованию", - добавил нардеп.