События

16:58 05.09.2017

Законопроект №3491-д предусматривает 12-летнее обучение с 6 лет

Законопроекта №3491-д "Об образовании", который нарабатывался два года, позволит создать в Украине новое современное образование, заявил первый заместитель руководителя комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки, народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко Александр Спиваковский.

"Комитет по вопросам науки и образования сделал все для того, чтобы услышать всех экспертов и создать условия для абсолютно прозрачного, честного, конкурентного обсуждения. Больше всего вопросов возникало по 12-летнему обучению, языку, профессионально-техническому образованию, техникумам и вопросам финансирования. Благодаря совместной работе министра образования, народных депутатов, экспертов, мы получили документ. Этот документ учитывает 1098 поправок. То есть 70% того, что предложили, мы учли. Это большой шаг в развитии системы образования", - отметил А.Спиваковский на брифинге во вторник, сообщает пресс-служба БПП.

Он отметил, что 12-летнее обучение начнется с 6 лет. "Миф о том, что дети будут заканчивать школу в 19 лет, не соответствует действительности. Также мы решили вопрос того, что наш учитель должен через 5 лет выйти на базовую заработную плату для самой низшей категории педагогических работников. Это 4 прожиточных минимумов - 6500 грн. Мы мотивируем молодых людей идти учиться на педагогические специальности", - подчеркнул А.Спиваковский.

По его словам, данный законопроект даст возможность через десять лет построить современную школу, в которой будет обеспечена диверсификация идеологии новой украинской школы и идеология авторских школ, "чтобы учитель сам имел возможность выбирать".

Он выразил благодарность всем фракциям по поддержке образовательной реформы. "Надеюсь, сегодня мы дадим "зеленый свет" современному украинскому образованию", - добавил нардеп.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд оставил в силе решение об аресте имущества депутата Розенблата

ГПУ совместно с СБУ обыскивают подразделения "Укрзализныци"

Охраннику Дыминского суд смягчил меру пресечения на домашний арест

Молдова не примет участия в международных военных учениях в Украине

Открылась 7-я сессия Верховной Рады VIII созыва

ПОСЛЕДНЕЕ

Помощь Донбассу от Фонда Ахметова – крупнейшая гуманитарная миссия в истории Украины, отмечает член совета Фонда

НУФ и КГГА намерены подписать соглашение о льготном кредитовании киевских малых и средних предприятий

Дальнейшие шаги НБУ по либерализации валютного регулирования не окажут существенное влияние на курс гривни - банкиры

Киев проведет инвестконкурс для строительства горнолыжного комплекса

Суд обязал таблоид выплатить EUR100 тыс. за публикацию снимков топлес Кейт Миддлтон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
интернет магазины кулеров для воды на price.ua
РЕКЛАМА