Венгрия и Румыния выступают против украинского закона "Об образовании"

Министерства иностранных дел Венгрии и Румынии вступили с критикой языковых положений принятого Верховной Радой Украины 5 сентября закона "Об образовании".

Соответствующие заявления опубликованы на сайтах министерств.

"Украина вонзила Венгрии нож в спину, внеся изменения в закон об образовании, который сильно нарушает права венгерского меньшинства… Позорно, что страна, которая стремится развивать все более тесные отношения с Европейским Союзом принял решение, которое в полной оппозиции к европейским ценностям. Это недопустимо, что Украина лишила венгров их права учиться на родном языке в школах и университетах, и оставила им такую возможность только в детских садах и начальных школах", - говорится в заявлении МИД Венгрии.

В свою очередь в МИД Румынии отметили, что "с беспокойством" встретили новость об украинской реформе образования и считают, то данный закон нарушает права румынского меньшинства.

"В связи с этим тема обучения на румынском языке в Украине будет включена в повестку дня госсекретаря Виктора Микулы, который на следующей неделе отправится в Киев", - говорится в заявлении МИД Румынии.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада ввела 12-летнее обучение в школе с 2027 года, одобрила повышение минимальной заработной платы учителей до 4 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан поэтапно до 2023 года.

Закон определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками – государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Законопроект также предлагает обеспечить финансирование образования из госбюджета, местных бюджетов и источников, не запрещенных законом, в размере 7% ВВП.