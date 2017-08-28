Дыминский в полицию для проведения следственных действий не явился

Бизнесмен Петр Дыминский не явился в понедельник в Главное следственное управление Национальной полиции для проведения следственных действий в деле о смертельном ДТП во Львовской области, заявляет спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Сегодня гражданин Дыминский не явился, как и ни разу до этого, в Главное следственное управление Национальной полиции для проведения следственных действий", - рассказал Я.Тракало агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он подчеркнул, что в настоящее время П.Дыминский пребывает в статусе свидетеля по делу.

Я.Тракало также отметил, что пока рано говорить о возможном объявлении П.Дыминского в розыск.

Ранее в понедельник адвокат П.Дыминского Николай Лысый в комментарии интернет-изданию "Украинская правда" сказал, что не знает, когда его клиент намерен вернуться в Украину и пойдет ли после этого на допрос. "Говорить об этом можно будет тогда, когда у меня будет с ним связь", - добавил адвокат.

Как сообщалось, 18 августа автомобиль из кортежа П.Дыминского на автодороге "Львов-Краковец" вблизи с.Ямельня Яворовского района Львовской области врезался в "Опель", за рулем которого находилась 31-летняя местная жительница Наталия Трила. Женщина погибла в результате ДТП.

Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился бизнесмен П.Дыминский. В то же время один из его охранников, Андрей Борщ, сообщил полиции, что он управлял автомобилем во время ДТП. Его взяли под стражу по решению суда.

22 августа П.Дыминский улетел в Швейцарию. В тот же день народный депутат фракции "Народный фронт"Антон Геращенко сообщил, что допрос П.Дыминского назначен на 23 августа, ему уже вручена повестка, но ни 23, ни 25 августа бизнесмен к следователю не являлся.

23 августа генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, ссылаясь на данные экспертизы, что за рулем находился другой человек, а не задержанный охранник.

Адвокат П.Дыминского Николай Лысый заявляет, что его подзащитный был допрошен 20 августа, а повесток на допросы 23 и 25 августа ему не вручали.