Разыскиваемый в Украине бизнесмен Дыминский посетил тренировку "Карпат" в Турции и пообещал встретиться с болельщиками

Объявленный в национальный розыск президент ФК "Карпаты" и владелец телеканала ZIK Петр Дыминский посетил тренировку команды на сборах в Турции и рассказал о планах клуба на будущее.

Как сообщает официальный сайт клуба, во время встречи с командой во вторник П.Дыминский подчеркнул, что в весенней части чемпионата "Карпаты" должны порадовать болельщиков красивой игрой и результатом, чтобы вернуть своих фанатов на трибуны.

П.Дыминский отметил, что команда нуждается в поддержке болельщиков. "Летом, перед стартом сезона, на встрече с болельщиками, я обещал, что вскоре встречусь с ними раз и дам ответы на все вопросы, которые их интересуют. Я не забыл об этом и свое обещание сдержу".

Он пообещал, что у команды не будет проблем с финансированием. При этом он указал, что состояние клуба зависит не только от него, как единого инвестора. Он посетовал на то, что городская власть Львова не передала "Карпатам" 17 га территории вокруг стадиона "Украина".

"У нас есть намерение построить спортивно-развлекательный центр, с элементами реабилитации, чтобы клуб зарабатывал деньги. Таким образом, мы сможем наполнять бюджет. Если годовой бюджет будет составлять, например, 20-25 млн долларов - "Карпаты" будут бороться за Лигу чемпионов", - отметил он.

По его словам, эти деньги нужны клубу, чтобы быть самодостаточным, выступать в еврокубках и привлекать во Львов больше туристов. "А просто выбрасывать деньги на проедание футболистам, которые борются за выживание, мне неинтересно", - указал бизнесмен.

Ранее сообщалось, что П.Дыминский в начале февраля был замечен на подготовительных сборах львовской команды в Турции. Как сообщает сайт tribuna.com, П.Дыминский присутствовал на матчах своей команды 1 февраля против польской "Ягеллонии" и 4 февраля против болгарского "Септември".

Как сообщалось, 18 августа 2017 года автомобиль из кортежа собственника футбольного клуба "Карпаты" П.Дыминского врезался в "Опель", за рулем которого находилась 31-летняя Наталия Трила. Женщина погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился П.Дыминский.

В то же время один из его охранников Андрей Борщ сообщил полиции, что именно он управлял автомобилем во время ДТП. Он был взят под стражу по решению суда.

22 августа П.Дыминский улетел в Швейцарию.

23 августа генпрокурор Украины Юрий Луценко, ссылаясь на данные экспертизы, заявил, что за рулем находился другой человек, а не задержанный охранник.

В начале сентября Апелляционный суд Львовской области изменил А.Борщу меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

9 декабря мать погибшей в ДТП Н.Трилы Мария заявила о полном возмещении убытков, вызванных этой аварией, а также отозвала доверенности, выданные третьим лицам на представительство ее интересов в судах и других органах относительно ДТП. "Материальных претензий в связи с указанным дорожно-транспортным происшествием не имею, что свидетельствую своей подписью", - говорится в заявлении М.Трилы на имя следователя и прокурора.

По мнению адвоката А.Борща, таким образом, "наконец, удалось извиниться перед мамой девушки, погибшей в ДТП 18 августа".

12 декабря появилась информация о том, что П.Дыминскому объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, руководящими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса, также подготовлено ходатайство в суд о разрешении на его задержание и применение меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время уголовное производство в отношении А.Борща закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Согласно данным сайта МВД Украины, 11 декабря 2017 года П.Дыминский объявлен в национальный розыск, так как скрывается от органов досудебного расследования.