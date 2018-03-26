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19:39 26.03.2018

Апелляционный суд отказался отменить решение об аресте бизнесмена Дыминского, подозреваемого в совершении ДТП

Апелляционный суд отказался отменить решение об аресте бизнесмена Дыминского, подозреваемого в совершении ДТП

Апелляционный суд Киева не удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты украинского бизнесмена Петра Дыминского на решение Печерского районного суда Киева от 1 марта о применении в отношении П.Дыминского меры пресечения в виде содержания под стражей.

"26 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого Дыминского П.П., на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 01 марта, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применено к подозреваемому Дыминскому П.П., который находится в международном розыске, меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба Апелляционного суда Киева.

По результатам апелляционного рассмотрения данное определение следственного судьи Печерского райсуда Киева оставлено без изменений, а апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах П.Дыминского, - без удовлетворения.

Как сообщалось, 18 августа 2017 года автомобиль из кортежа собственника футбольного клуба "Карпаты" П.Дыминского врезался в "Опель", за рулем которого находилась 31-летняя Наталия Трила. Женщина погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился П.Дыминский.

Один из охранников бизнесмена Андрей Борщ сообщил полиции, что именно он управлял автомобилем во время ДТП. Он был взят под стражу по решению суда.

22 августа П.Дыминский улетел в Швейцарию.

23 августа генпрокурор Украины Юрий Луценко, ссылаясь на данные экспертизы, заявил, что за рулем находился другой человек, а не задержанный охранник.

В начале сентября Апелляционный суд Львовской области изменил А.Борщу меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

9 декабря мать погибшей в ДТП Н.Трилы Мария заявила о полном возмещении убытков, вызванных этой аварией, а также отозвала доверенности, выданные третьим лицам на представительство ее интересов в судах и других органах относительно ДТП.

12 декабря появилась информация о том, что П.Дыминскому объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, руководящими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса, также подготовлено ходатайство в суд о разрешении на его задержание и применение меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время уголовное производство в отношении А.Борща закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Согласно данным сайта МВД Украины, 11 декабря 2017 года П.Дыминский объявлен в национальный розыск, так как скрывается от органов досудебного расследования.

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