Бизнесмен Дыминский вышел из состава бенефициарных собственников телеканалов ZIK и Z ZIK - Нацсовет

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 22 марта удовлетворил заявления ООО "Телерадиокомпания "Мист ТВ" (Львов, логотип "ZIK") и ООО "ТРК "Новые коммуникации" (Львов, "Z ZIK") относительно переоформления лицензии на вещание в связи с изменением сведений о конечных бенефициарных собственниках, составе связанных лиц, редакционном совете и руководителе, а также назначил внеплановую проверку вещания в цифре по вопросам нарушения порядка вещания в дни памяти.

В пресс-службе регулятора сообщают, что из состава собственников телеканалов выбыл бизнесмен Петр Дыминский. При этом конечными бенефициарами осталась его семья: Дыминские Елена, Жанна и Анастасия.

Кроме того, в Нацсовете сообщили об изменении состава связанных лиц телеканалов: из редсовета выбыли И.Туркевич и В.Зак, директором И.Туркевича стал В.Козий.

Кроме того, регулятор назначил внеплановую выездную проверку по лицензии "Новых коммуникаций" (вещает в многоканальной цифровой сети МХ-5) из-за зафиксированных мониторингом признаков нарушения правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти.

Так, 20 февраля 2018 года (день Героев Небесной Сотни) и 1 марта 2018 года (день 75-й годовщины Корюковской трагедии) в эфире телеканала Z ZIK было зафиксировано отсутствие распространения минимум раз в два часа информации о дне памяти в эфирном времени до семи часов утра.

После проверки регуляторный орган примет соответствующее решение.

Ранее, 21 марта, телеканал ZIK в сообщении на своем сайте заявил, что его планируют захватить радикальные организации и обвинил в готовящемся нападении администрацию президента.

"Полученную нами информацию подтверждает и тот факт, что захват телеканала тщательно планировался заранее. Так, по указанию министра внутренних дел Арсена Авакова 1 марта 2018 года Национальная гвардия Украины в одностороннем порядке без каких-либо объяснений расторгла соглашение об охране телеканала", - отмечалось в сообщении.

В свою очередь, спикер Нацполиции Артем Шевченко на странице в соцсети "Фейсбук" заявил, что Нацгвардия не обязана и не будет охранять медиа-ресурсы П.Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении ДТП со смертельным исходом.

В то же время А.Шевченко уточнил: если любое СМИ будет атаковано силовым способом, МВД в любом случае будет реагировать решительно в соответствии с законом, чтобы прекратить противоправные действия злоумышленников, кем бы они ни были.

Как сообщалось, в декабре 2017 года телеканал ZIK заявлял о попытке рейдерства. Руководство телеканала называло отказ собственника "передать телеканал в управление на три года" причиной вручения подозрения и потенциальное представление в международный розыск П,Дыминского в процессе расследования смертельного ДТП в Ямельне с участием автомобиля из его кортежа.