Избран пятый член НАПК, конкурс на должность четвертого члена пройдет в сентябре

Конкурсная комиссия выбрала пятым членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) адвоката Александра Серегина, сообщила заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова.

"Сегодня мы избрали нового члена НАПК, которым стал Серегин Александр Юрьевич. Это адвокат, это доцент кафедры международного частного права Института международных отношений университета имени Т.Шевченко", - сказала она в эфире телеканала "112.Украина" во вторник.

По ее словам, за А.Серегина проголосовали все семь членов конкурсной комиссии единогласно.

Вместе с тем Н.Севостьянова отметила, что продолжается конкурс на должность члена НАПК вместо подавшего в отставку 9 июня Руслана Рябошапки.

"То есть мы избрали пятого члена, а господин Рябошапка был четвертым. На этот конкурс подались 30 кандидатов, и он будет проходить в активной фазе в сентябре, когда мы будем проводить собеседования и, ориентировочно, в октябре НАПК будет полностью укомплектовано", - сказала Н.Севостьянова.

А.Серегин (1977 года рождения) является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений университета имени Т.Шевченко.