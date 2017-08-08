МЕРТ пропонує дозволити ГЗК Кривбасу збільшити скидання зворотних вод в Інгулець

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) підготувало проект розпорядження Кабінету Міністрів України про дозвіл збільшити на 63,6% гірничорудних підприємств Криворізького басейну скидання зворотних вод з хвостосховищ в р. Інгулець з 9,596 млн куб. м (у період з 1 листопада 2016 року до 1 березня 2017 року) до 15,7 млн куб. м (з 1 листопада 2017 року до 1 березня 2018 року) в запобігти виникненню аварійної ситуації на гідротехнічних спорудах.

Проект розпорядження уряду "Про скидання надлишків зворотних вод у річки Інгулець і Саксагань", пояснювальна записка до нього і регламент скидання надлишків зворотних вод Кривбасу розмістив департамент промислової політики МЕРТ на сайті відомства для обговорення.

У документах наголошується, що на Кривбасі є 21 млрд тонн розвіданих запасів залізних руд, промислові запаси становлять 18 млрд тонн з глибиною залягання до 2,7 км. З початком освоєння надр Кривбасу видобуто близько 6 млрд тонн залізорудної сировини. Наразі в Кривбасі одночасно експлуатують 18 родовищ, які розробляються відкритим і підземним способами.

У басейні діє вісім шахт з видобутку залізної руди підземним способом і 10 відкритих кар'єрів п'яти ГЗК. У 90-х роках було зупинено роботу шести шахт, три з яких закриті і ліквідовані, три - в режимі сухої консервації.

Сумарно ГЗК і законсервовані шахти відкачують на поверхню до 40 млн куб. м підземних вод, з яких 16-17 млн куб. м високомінералізованої води. Максимальні можливості із використання підземних вод в оборотних циклах гірничорудних підприємств - близько 28-30 млн куб. м на рік. Решта 11-12 млн куб. м надлишків зворотних вод тимчасово акумулюються в ставках-накопичувачах, які необхідно скидати в річки Інгулець і Саксагань, щоб уникнути затоплення шахт і кар'єрів, їхнього зупинення і для запобігання техногенним катастрофам.

Зайві скидувальні зворотні води розбавляють водами Дніпра (близько 40-45 млн куб. М) для нормалізації концентрації солей. Ще близько 60 млн куб. м дніпровської води направляється на промивку русла р. Інгулець і близько 8 млн куб. м - для промивання русла р. Саксагань. Сумарно задіюється близько 108 млн куб. м дніпровської води.

Роботи здійснюються за рахунок гірничорудних підприємств.

Як наголошується в пояснювальній записці, що проект розпорядження не потребує проведення консультацій з громадськістю.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України розпорядженням №929-р від 7 грудня 2016 року, підписаним прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, дозволив гірничорудним підприємствам Криворізького басейну скидати зворотні води з хвостосховищ в р. Інгулець до 1 березня 2017 року.

Відповідальність за дотримання вимог регламенту скидання надлишків зворотних вод покладено на МЕРТ, контроль за його виконанням - на Державну екологічну інспекцію та Державне агентство рибного господарства.

Крім того, Держводгоспу доручалося розробити та затвердити на підставі гідрологічного прогнозу весняної повені у 2017 році в басейні р. Інгулець регламент промивання русла та екологічного оздоровлення з визначенням відповідальності за його виконання.

МЕРТ, Мінекології, Держводгоспу спільно з Дніпропетровською, Миколаївською та Херсонською облдержадміністраціями, а також з Криворізькою міськрадою і гірничорудними підприємствами доручалося затвердити план заходів поетапного зниження обсягів скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець, поліпшення якості води в річці, Карачунівському водосховищі, водозаборі Інгулецької зрошувальної системи до 2025 року, забезпечити контроль за його виконанням.

Документ ставив МЕРТ завдання в установленому порядку забезпечити взаємодію з гірничорудними підприємствами згідно з додатком щодо здійснення ними заходів щодо розробки регламентів, а також робіт на розбавлення зворотних вод під час їх скидання і на промивання русла р. Інгулець залежно від фактичного обсягу скидання за рахунок власних коштів.

У додатку до розпорядження містилися фактичні обсяги відкачування зворотних вод за гірничорудними підприємствами до 1 березня 2017 року. Загалом обсяг відкачування за підприємствами було визначено в 12886,9 тис. куб. м, зокрема Криворізький залізорудний комбінат - 5893 тис. куб. м, "Євраз Суха Балка" - 805,7 тис. куб. м, "ArcelorMittal Кривий Ріг" - 3066,4 тис. куб. м, Центральний гірничо-збагачувальний комбінат - 3121,8 тис. куб. м.