МЭРТ отвергает возможность роста цен на сжиженный газ из-за санкций СБУ в отношении некоторых импортеров

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) сомневается, что санкции Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении некоторых импортеров сжиженного газа, которые к настоящему времени отменены, стали причиной роста в стране цен на сжиженный газ, сообщил первый заместитель главы МЭРТ Максим Нефедов.

"Санкции на внешнеэкономическую деятельность, которые мы администрируем по представлению СБУ, не остановили деятельность ни одного игрока на рынке. Когда выходит приказ о санкциях, он вступает в силу через 40 дней – собственно, чтобы можно было подать апелляцию. В данном случае так и произошвло, СБУ изменило представление – и мы отменили приказ до его вступления в силу", – написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

М.Нефедов также отметил, что цены на сжиженный газ с начала текущего года падали, из-за чего его запасы поддерживались на низком уровне.

Замминистра допускает, что резкий скачок стоимости в последние месяцы обусловлен возникшим дефицитом этой продукции.

"Россияне поставили на ремонт свои нефтеперерабатывающие заводы, а также дали собственные экспортные лицензии только "Роснефти", плюс не хватает цистерн для быстрой смены логистики. Поэтому сейчас дефицит", – объяснил М.Нефедов.

При этом он напомнил, что МЭРТ не располагает полномочиями влиять на рынок сжиженного газа.

Как сообщалось, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, Государственной регуляторной службе, Государственной фискальной службе и Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) изучить причины подорожания сжиженного газа на предмет возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Как отмечали в "Консалтинговой группе А-95", с 1 июля по 17 августа оптовые цены на пропан-бутан выросли на 63% и превысили отметку 24 тыс. грн/тонна. Подорожание его вдвое обусловлено острой нехваткой ресурса, отмечала "А-95".

Ранее, в начале июня, СБУ провела несколько десятков санкционированных обысков в офисах 15 компаний и по месту жительства фигурантов дела об импорте сжиженного газа, которые подозреваются в масштабном уклонении от налогообложения. СБУ подозревала, что импортеры аккумулировали средства на оффшорных счетах и частично использовали их на финансирование боевиков в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Позже СБУ сняла претензии к указанным импортерам сжиженного газа и их контрагентам, а МЭРТ отменило санкции по отношению к ним.