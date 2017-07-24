События

06:57 24.07.2017

Один украинский военный получил ранения в результате 14 обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО за минувшие сутки

Боевики за минувшие сутки 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

"Один украинский военный получил ранения", - говорится в сообщении.

На луганском направлении из гранатометов и минометов боевики дважды били по Крымскому, Новоалександровке, из БМП по Новозвановке.

На донецком направлении из гранатометов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Каменки и на шахте Бутовка.

На мариупольском направлении боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие по украинским защитникам в районе Марьинки. Кроме того, под гранатометным огнем оказались дома мирных жителей поселка.

"На большинство провокаций врага, украинские военные оперативно открывали огонь в ответ", - подчеркивают в штабе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В США есть понимание того, что ситуация на Донбассе является открытой агрессией РФ против Украины - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США: На Донбассе не конфликт, а война

Убийцы нашли адрес проживания полковника ГУР Шаповала из открытого реестра Минюста

Завершились учения "Си Бриз-2017" в Одессе

С территории Газы выпустили ракету по Израилю

ПОСЛЕДНЕЕ

Донецкая фильтровальная станция не работает, для жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре – ГСЧС

В Луцке ночью загорелась гостиница – СМИ

Река Кура может стать транспортной артерией перегруженного автомобилями Тбилиси

В заброшенном доме в Киевской области выявлено схрон боеприпасов – полиция

Трамп поддерживает законопроект о санкциях в отношении РФ, Ирана и КНДР - пресс-секретарь Белого дома

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Креатин, смеси с креатином на price.ua
РЕКЛАМА