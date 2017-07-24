Один украинский военный получил ранения в результате 14 обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО за минувшие сутки

Боевики за минувшие сутки 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

"Один украинский военный получил ранения", - говорится в сообщении.

На луганском направлении из гранатометов и минометов боевики дважды били по Крымскому, Новоалександровке, из БМП по Новозвановке.

На донецком направлении из гранатометов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Каменки и на шахте Бутовка.

На мариупольском направлении боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие по украинским защитникам в районе Марьинки. Кроме того, под гранатометным огнем оказались дома мирных жителей поселка.

"На большинство провокаций врага, украинские военные оперативно открывали огонь в ответ", - подчеркивают в штабе.