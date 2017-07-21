Состояние здоровья Назаренко удовлетворительное

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, которому ранее в пятницу стало плохо во время встречи президентов Украины и Беларуси с представителями СМИ в Киеве, направлен для дальнейшего лечения в медицинское учреждение, его самочувствие удовлетворительное.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы, во время мероприятий в Администрации президента Украины В.Назаренко кратковременно потерял сознание.

"На месте ему оказана первая медицинская помощь и направлено для дальнейшего лечения в медицинское учреждение. Сейчас самочувствие руководителя Госпогранслужбы удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Ранее в этот день во время выступления А.Лукашенко в рамках совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко в Администрации президента в Киеве одному из членов украинской делегации - Виктору Назаренко - стало плохо.

Его вынесли на руках из зала, где проходила встреча президентов с представителями СМИ и оперативно оказали медицинскую помощи.

В связи с инцидентом президент Беларуси был вынужден на время прервать свое выступление.