События

16:24 21.07.2017

Состояние здоровья Назаренко удовлетворительное

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, которому ранее в пятницу стало плохо во время встречи президентов Украины и Беларуси с представителями СМИ в Киеве, направлен для дальнейшего лечения в медицинское учреждение, его самочувствие удовлетворительное.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы, во время мероприятий в Администрации президента Украины В.Назаренко кратковременно потерял сознание.

"На месте ему оказана первая медицинская помощь и направлено для дальнейшего лечения в медицинское учреждение. Сейчас самочувствие руководителя Госпогранслужбы удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Ранее в этот день во время выступления А.Лукашенко в рамках совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко в Администрации президента в Киеве одному из членов украинской делегации - Виктору Назаренко - стало плохо.

Его вынесли на руках из зала, где проходила встреча президентов с представителями СМИ и оперативно оказали медицинскую помощи.

В связи с инцидентом президент Беларуси был вынужден на время прервать свое выступление.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Генпрокурор рассказал о претензиях к "Мотор Сич"

Суд определил депутату Полякову залог в 304 тыс. грн, ношение электронного браслета

За время российской агрессии на Донбассе погибло 11 тыс украинцев

Задержан экс-беркутовец подозреваемый в нападении на автомайдан

В Украине в ближайшие сутки сохранится жаркая погода

ПОСЛЕДНЕЕ

Группа местных жителей заблокировала здание суда в Одесской области

Луценко: Первого заммэра Кривого Рога Удода объявят в международный розыск

В Киеве правопорядок в пятницу и на выходных обеспечивают 900 правоохранителей

Для предъявления Вилкулу подозрения нужно провести ряд экспертиз - Луценко

Нардепы предлагают позволяющие начать строительство платных дорог законодательные изменения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить товары для кошек
РЕКЛАМА