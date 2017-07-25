Назаренко подал в отставку с поста главы Госпогранслужбы

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке с занимаемой должности, сообщил источник агентства "Интерфакс-Украина".

"Он написал заявление на увольнение по состоянию здоровья", - сообщил источник агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам собеседника, во вторник, 25 июля, ожидается назначение и представление президентом Украины Петром Порошенко нового главы погранведомства.

Как сообщалось, 21 июля 2017 года В.Назаренко стало плохо во время совместного заявления для СМИ президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко в Администрации президента в Киеве.

Его вынесли на руках из зала, где проходила встреча президентов. В связи с инцидентом А.Лукашенко был вынужден на время прервать свое выступление.

Как сообщили позже в этот день в Государственной пограничной службе Украины, В.Назаренко кратковременно потерял сознание, ему на месте была оказана первая медицинская помощь, затем он был направлен для дальнейшего лечения в медицинское учреждение.

В Госпогранслужбе назвали самочувствие В.Назаренко удовлетворительным.