На встрече Порошенко и Лукашенко в АПУ активистка попыталась провести акцию

Девушку, оголившую грудь и выкрикивающую "Живе Беларусь" вывели сотрудники госохраны с церемонии подписания украинско-белорусских межправительственных документов в Администрации президента Украины в присутствии президентов глав государств Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спустя несколько минут после начала церемонии подписания межправительственных договоров в присутствии глав двух государств молодая девушка скинула с себя пиджак, под которым отсутствовала иная одежда, и таким образом оголила грудь, на которой было написано "Живе Беларусь!". Эти же слова она выкрикивала все то время, пока присутствующие на мероприятии сотрудники государственной охраны. На чем инцидент был исчерпан.

Сотрудник пресс-службы главы Украинского государства подтвердил, что эта девушка прошла на событие как аккредитованный сотрудник СМИ.

При этом в пресс-службе столичной полиции сообщили агентству, что в связи с инцидентом, происшедшим в ходе подписания двусторонних документов в присутствии президентов Украины и Белоруссии, на место выехали сотрудники Печерского райуправления полиции в г.Киеве для выяснения обстоятельств.

Позже во время выступления А.Лукашенко одному из членов украинской делегации стало плохо, и его вынесли на руках из зала, где проходила встреча президентов с представителями СМИ.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", плохо стало главе Государственной пограничной службы Украины Виктору Назаренко. Ему оперативно была оказана медицинская помощь.

В связи с инцидентом президент Беларуси был вынужден на время прервать свое выступление.