Порошенко назначил Назаренко своим советником и присвоили ему звание генерала армии

Президент Украины Петр Порошенко удовлетворил рапорт об увольнении главы Государственной пограничной службы генерал-полковника Украины Виктора Назаренко и выразил ему благодарность за работу.

"Ко мне поступил рапорт от руководителя пограничной службы генерал-полковника Украины Виктора Назаренко об увольнении с занимаемой должности по состоянию здоровья… я принял решение удовлетворить рапорт", - сказал глава государства во время представления нового главы погранведомства.

Он также подчеркнул: "Я, как президент, удовлетворен состоянием дел в пограничной службе, но здоровье есть здоровье. И мы должны это учитывать… Именно поэтому мною было принято решение удовлетворить рапорт. Одновременно я подписал указ об увольнении главы службы и назначении генерала Назаренко своим советником".

Кроме того, президент своим указом присвоил В.Назаренко воинское звание генерала армии Украины.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что В.Назаренко будет работать в коллегии МВД для того, чтобы коммуникация с Госпогранслужбой была еще лучше.