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15:48 03.07.2017

ГПУ повторно направит представление на Дейдея в Раду

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что следствие намерено провести допрос Игоря Линчевского с использованием полиграфа и вернуть представление о снятии неприкосновенности с народного депутата фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея в Верховную Раду.

"Что дальше сделаем мы? Думаю, что с большой вероятностью мы продолжим допрашивать заимодателя, который дал согласие на прохождение детектора лжи и сразу после этого представление вернется в Верховную Раду. Других действий мы предпринимать не в силах, пока депутат остается неприкосновенным", - сообщил генпрокурор журналистам в понедельник в Киеве.

Ю.Луценко подчеркнул, что проведение других следственных действий было заблокировано сегодняшним решением регламентного комитета парламента, который счел необоснованным представление генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Дейдея.

"Анализ фактов и доказательств является исключительно компетенцией суда в любой демократической стране, комитет Верховной Рады не может подменять суд и даже следствие и Верховная Рада", -0 добавил генпрокурор.

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