САП подготовит и направит новое представление на снятие неприкосновенности с депутата Дейдея

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подготовит и направит в Верховную Раду новое представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата из фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея, заявляет руководитель САП Назар Холодницкий.

"САП обязательно подготовит и направит новое представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности вышеуказанного народного депутата председателю Верховной Рады Украины", - написал Н.Холодницкий в понедельник на своей странице в соцсети Facebook

Комментируя заседание регламентного комитета парламента по рассмотрению представления на снятие неприкосновенности с Е.Дейдея, руководитель антикоррупционной прокуратуры выразил сожаление тем, что это "порой напоминало цирк".

"Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины не должен подменять собой весь парламент, и вообще суд, и, фактически, узурпировать принятия решения о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов и установления наличия или отсутствия вины депутата", - подчеркнул он.

По убеждению руководителя САП, заседание комитета не должно "напоминать квазисудебное разбирательство". "Мы и в дальнейшем будем отстаивать нашу позицию на заседаниях указанного комитета и по другим народным депутатам на этой неделе", - подытожил Н.Холодницкий.