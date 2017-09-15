НАБУ проводит обыски в Днепре в рамках расследования возможного незаконного обогащения нардепа Дейдея

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Днепропетровской области осуществляют следственные действия в рамках расследования фактов возможного незаконного обогащения народного депутата из фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея.

"Следственные действия проводятся в соответствии с постановлениями суда и являются логическим продолжением расследования детективами НАБУ фактов возможного незаконного обогащения народного депутата Евгения Дейдея, которое было начато в ноябре 2016 года", - сообщает в пятницу пресс-служба НАБУ.

По информации НАБУ, обыски проходят в городе Днепр и Днепропетровской области по месту работы и жительства предпринимателя, который, по словам Е.Дейдея, одолжил средства семье народного избранника.

"Заявления народного избранника, который в данном случае является заинтересованной стороной, о якобы нарушениях со стороны детективов НАБУ не соответствуют действительности. Если же народный избранник имеет по этому поводу другое мнение, он может обжаловать действия детективов в установленном законом порядке", – сказано в сообщении Бюро.

НАБУ с ноября 2016 года осуществляет расследование фактов возможного незаконного обогащения народного депутата из фракции "Народный фронт" Е.Дейдея. На основании анализа электронных деклараций парламентария следствием установлено, что он в 2015-2016 годах приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи.

В июне 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на основании доказательств, собранных НАБУ и САП, внес в Верховную Раду представление о даче согласия на лишение Е.Дейдея депутатской неприкосновенности.

3 июля регламентный комитет Рады признал представление генпрокурора "недостаточно обоснованным", а 11 июля в сессионном зале депутаты Верховной Рады не дали согласия на привлечение Е.Дейдея к уголовной ответственности.