События

12:27 27.01.2017

Тука ратует за изменение системы верификации переселенцев

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступает за изменение системы верификации вынужденных переселенцев, а также недоволен объемом бюджетного финансирования этого министерства.

"Меня, например, до сих пор не удовлетворяет та система верификации, которая введена сейчас, с использованием электронной базы. Мы добиваемся ее изменения: и самой системы, и ведения этой базы верификации", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

Г.Тука отметил, что также он недоволен объемом финансирования, которое предусмотрено в государственном бюджете на 2017 год для Министерства по вопросам оккупированных территорий, поскольку ведомство просило около 1,5 млрд грн, а получило только 25 млн грн.

В то же время, по словам Г.Туки, в правительстве существует договоренность о возможном увеличении финансирования министерства.

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