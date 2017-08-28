В Украине на учете находится почти 1,59 млн переселенцев из Крыма и Донбасса

В Украине по состоянию на 28 августа 2017 года на учете стоят 1 млн 586 тыс. 135 внутренне перемещенных лиц или 1 млн 276 тыс. 900 семей из Донбасса и Крыма, сообщает Министерство социальной политики Украины.

"По состоянию на 28 августа 2017 года получателям помощи профинансировано 1 млн 889 тыс. 570 грн", - говорится в сообщении Минсоцполитики со ссылкой на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций в понедельник.

Как сообщалось, по состоянию на 24 июля 2017 года на учете в Украине стояло 1 млн 580 тыс. 646 переселенцев.