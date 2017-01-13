Германия выделит более EUR2 млн на проекты гуманитарной помощи для переселенцев

Федеральное правительство Германии в 2017-2018 гг. выделит EUR2,313 млн на проекты оказания гуманитарной помощи для переселенцев, реализуемые организацией Diakonie Katastrophenhilfe, сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"Федеральное правительство Германии предоставит еще 2,313 млн евро на продолжение мероприятий гуманитарной помощи евангельской вспомогательный организации "Diakonie Katastrophenhilfe". … Меры помощи, предусмотренные на текущий и будущий годы, охватывают, среди прочего, раздачу продуктов питания, гигиенических пакетов и предметов ежедневного обихода, психосоциальные консультации, а также повышение квалификации и тренинги с целью улучшения шансов на рынке труда и содействия самозанятости", - говорится в сообщении посольства, распространенном в пятницу.

В дипучреждении пояснили, что гуманитарная помощь будет направлена, прежде всего, на социально уязвимые группы населения, включая внутренне перемещенных лиц. Проект будет реализован на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Харьковской и Днепропетровской областях.

В посольстве уточнили, что в 2015-2016 гг. Diakonie Katastrophenhilfe уже реализовала много проектов гуманитарной помощи в Украине на сумму почти EUR260 тыс. собственных средств, а также на средства, выделенные Федеральным правительством (EUR2,5 млн).