Экономика

11:35 30.12.2016

Переселенцы-пенсионеры должны будут каждые 3 месяца проходить идентификацию в Ощадбанке до получения платежной карты

Кабинет министров Украины установил необходимость физической идентификации вынужденных переселенцев-пенсионеров в Ощадбанке до получения ими платежной карты каждые 3 месяца.

Согласно постановлению №1028 от 28 декабря, правительство установило, что физическая идентификация клиента из числа вынужденных переселенцев, которому открыт текущий счет в учреждениях Ощадбанка для получения пенсии, до получения им в установленном порядке платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, осуществляется каждые 3 месяца со дня открытия счета.

Также Кабмин установил, что возобновление или прекращение пенсионных выплат переселенцам осуществляется Ощадбанком по решению управлений Пенсионного фонда Украины в районах, городах, а также объединенных управлений, осуществляющих выплату пенсий.

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