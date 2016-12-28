Некоторые причастные к трагедии в Княжичах отказываются ходить на допросы - Луценко

Некоторые из причастных к событиям в Княжичах (Киевская обл.), в результате чего погибли пять правоохранителей, отказываются давать показания, само расследование, вероятно, будет продолжительным, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Это длительное дело, не все даже согласны ходить на допросы", - сообщил Ю.Луценко журналистам в среду в Киеве.

"К сожалению, все они стали жертвами непродуманных команд, а потом выполнения должностных инструкций. Поэтому в первую очередь мы должны дать оценку этим командам", - сказал генпрокурор.

Как сообщалось, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в с.Княжичи под Киевом в 4:00 утра 4 декабря из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 5 правоохранителей.

Ю.Луценко 6 декабря сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Ю.Луценко, команда направить КОРД была неправильной.