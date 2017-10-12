Экономика

15:39 12.10.2017

Прибыль и выручка Citigroup в третьем квартале превзошли прогнозы

Прибыль и выручка Citigroup в третьем квартале превзошли прогнозы

Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших банков США, увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2017 года, причем оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре выросла на 8% - до $4,1 млрд по сравнению с $3,8 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Чистая прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,42 по сравнению с $1,24 годом ранее. Эксперты Уолл-стрит в среднем прогнозировали чистую прибыль Citigroup на уровне $1,32 на акцию.

Показатель чистой прибыли включает в себя единовременный доход в размере $580 млн до уплаты налогов, полученный банком от продажи бизнеса в сфере аналитики на рынке бумаг с фиксированной доходностью. Это увеличило прибыль в расчете на акцию на $0,13.

Без учета этого дохода чистая прибыль Citigroup в третьем квартале уменьшилась на 2% по сравнению с тем же периодом годом ранее, что отражает рост расходов на обслуживание кредитов. Прибыль в расчете на акцию без учета единовременного дохода составила $1,29 на акцию, что на 4% выше, чем годом ранее.

Общее число находящихся в обращении акций Citigroup в минувшем квартале уменьшилось на 7%.

Квартальная выручка Citigroup повысилась на 2% - до $18,2 млрд. Консенсус-прогноз экспертов оценивал этот показатель на уровне $17,9 млрд.

Росту выручки способствовало улучшение показателей подразделения по работе с институциональными клиентами (Institutional Clients Group, IGC), а также бизнеса в сфере банковского обслуживания физических лиц (Global Consumer Banking, GCB).

Так, подразделение IGC увеличило выручку в третьем квартале на 9% - до $9,2 млрд. Выручка в сфере банковских услуг повысилась на 16% - до $4,6 млрд, выручка от операций с ценными бумагами - на 3%, до $4,6 млрд.

В частности, доходы банка от торговли акциями в июле-сентябре выросли на 16%, до $757 млн, доходы от торговли активами с фиксированной доходностью уменьшились на 16%, до $2,9 млрд.

Подразделение в сфере банковского обслуживания физических лиц увеличило выручку в минувшем квартале на 3%, до $8,4 млрд, подразделение по работе с корпоративными клиентами сократило выручку на 55% - до $509 млн.

Операционные расходы Citigroup в прошедшем квартале понизились на 2% - до $10,2 млрд.

Показатель достаточности обыкновенного капитала первого уровня (Tier 1) банка на конец третьего квартала составил 13% против 12,6% годом ранее.

На предварительных торгах в пятницу акции Citigroup подешевели на 0,3%.

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