Прибыль и выручка Citigroup в I квартале выросли сильнее прогнозов

Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших банков США, увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2017 года, при этом финансовые результаты оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в январе-марте выросла на 17% и составила $4,1 млрд, или $1,35 в расчете на акцию, по сравнению с $3,5 млрд, или $1,10 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка увеличилась на 3% - с $17,6 млрд до $18,1 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль на уровне $1,24 на акцию при выручке в $17,75 млрд.

Выручка в розничном подразделении выросла на 1%, до $7,82 млрд, бизнес по работе с институциональными клиентами увеличил выручку на 16%, до $9,13 млрд, подразделение по работе с корпоративными клиентами сократило выручку на 40%, до $1,18 млрд.

Доходы от торговли облигациями подскочили на 19% и составили рекордные за три года $3,62 млрд, превысив консенсус-прогноз аналитиков на уровне $3,52 млрд. При этом выручка от торговли акциями повысилась на 10% и составила $769 млн, оказавшись меньше ожиданий ($774 млн).

Операционные расходы банка практически не изменились и составили $10,5 млрд.

Потери по кредитам снизились на 1% и составили $1,71 млрд.

Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) банка по правилам "Базеля III" составил на конец первого квартала 12,8% против 12,3% годом ранее. Рентабельность акционерного капитала (обыкновенные акции) в первом квартале равнялась 6,4%, повысившись на 1 процентный пункт в годовом выражении.

На предварительных торгах в четверг акции Citi подорожали на 0,2%. С избрания Дональда Трампа президентом США капитализация банка выросла на 17%, до $163,2 млрд, тогда как банковский индекс KBW Nasdaq за аналогичный период прибавил 19%.