Экономика

18:18 07.02.2018

Итальянский суд отказал Parmalat в иске против Citigroup

Итальянский суд отказал Parmalat в иске против Citigroup

Суд Милана отказал Parmalat SpA, которая в рамках гражданского иска требовала от американского банка Citigroup возмещения ущерба в размере 1,8 млрд евро, связанного с коллапсом компании в 2003 году.

В 2008 году Верховный суд Нью-Джерси отказался рассматривать выдвинутые против Citigroup обвинения в мошенничестве, вымогательстве и незаконном обогащении. Миланский суд отклонил иск Parmalat, поскольку он повторяет дело, от которого уже отказался американский суд, и оно не должно рассматриваться судебной системой Италии, говорится в сообщении Citigroup, которое приводит агентство Bloomberg.

Представители банка приветствовали решение суда. При этом они отметили, что оно было принято в самом начале процесса, и это позволит избежать существенных расходов на ведение дела.

Представители Parmalat не были доступны для комментариев.

Parmalat Finanziaria SpA рухнула в 2003 году из-за многомиллиардных долгов вслед за скандалом вокруг бухгалтерской отчетности. Компания заново провела листинг в 2005 году под названием Parmalat SpA.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Citigroup зафиксировал чистый убыток в IV квартале из-за списаний в результате налоговой реформы

Citigroup первым из банков Уолл-стрит обнародовал данные о зарплатах мужчин и женщин

Citi выпустил 11-й транш кредитных нот под гривневые ОВГЗ на 255 млн грн

Прибыль и выручка Citigroup в третьем квартале превзошли прогнозы

Прибыль и выручка Citigroup в I квартале выросли сильнее прогнозов

Citi первым среди индексных провайдеров включит гособлигации Китая в эталонные индексы

Citigroup ожидает дефицита меди в мире до 2020г, прогнозирует рост цен до $8000 за тонну

Citigroup снизил прогноз цены Brent до конца 2016г

Citigroup ожидает роста цен на сырье в 2017 г

Citigroup ухудшил прогноз цен на нефть и металлы на 2016 г

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в январе 2018г увеличила экспорт мяса птицы в 1,8 раза, свинины – сократила в 2,4 раза

Группа экспертов МВФ 12 февраля прибудет в Киеве для технических консультаций с властями

Группа экспертов МВФ 12 февраля прибудет в Киеве

Украина в январе 2018г увеличила экспорт мяса птицы в 1,8 раза, свинины – сократила в 2,4 раза

Трамп выразил недоумение из-за падения американских фондовых рынков

КГГА хочет внести в уставный капитал "Киевтеплоэнерго" 7,4 млрд грн

Гривня на межбанке в среду укрепилась

Украина в январе сократила экспорт кокса в 4,3 раза, импорт возрос вдвое

Украина в январе снизила экспорт титаносодержащих руд на треть

ГПЗКУ с начала осенней форвардной программы проавансировала аграриев на 248 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА