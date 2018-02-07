Итальянский суд отказал Parmalat в иске против Citigroup

Суд Милана отказал Parmalat SpA, которая в рамках гражданского иска требовала от американского банка Citigroup возмещения ущерба в размере 1,8 млрд евро, связанного с коллапсом компании в 2003 году.

В 2008 году Верховный суд Нью-Джерси отказался рассматривать выдвинутые против Citigroup обвинения в мошенничестве, вымогательстве и незаконном обогащении. Миланский суд отклонил иск Parmalat, поскольку он повторяет дело, от которого уже отказался американский суд, и оно не должно рассматриваться судебной системой Италии, говорится в сообщении Citigroup, которое приводит агентство Bloomberg.

Представители банка приветствовали решение суда. При этом они отметили, что оно было принято в самом начале процесса, и это позволит избежать существенных расходов на ведение дела.

Представители Parmalat не были доступны для комментариев.

Parmalat Finanziaria SpA рухнула в 2003 году из-за многомиллиардных долгов вслед за скандалом вокруг бухгалтерской отчетности. Компания заново провела листинг в 2005 году под названием Parmalat SpA.