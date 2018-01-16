Экономика

16:11 16.01.2018

Citigroup зафиксировал чистый убыток в IV квартале из-за списаний в результате налоговой реформы

Citigroup зафиксировал чистый убыток в IV квартале из-за списаний в результате налоговой реформы

Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших американских банков, зафиксировал чистый убыток в размере $18,3 млрд, или $7,15 в расчете на акцию, в четвертом квартале 2017 года из-за существенных разовых списаний, связанных с изменением налогового законодательства в США.

Чистый убыток банка включает в себя единовременные списания на общую сумму $22 млрд, или $8,43 на акцию, в том числе $19 млрд в связи с переоценкой отложенных налоговых активов и $3 млрд в связи с репатриацией прибыли, получаемой за рубежом, говорится в пресс-релизе Citigroup.

Без учета списаний, обусловленных изменениями в налоговом законодательстве, банк получил в октябре-декабре прошлого года чистую прибыль в $3,7 млрд, что 4% выше показателя за тот же период годом ранее ($3,6 млрд).

Прибыль в расчете на акцию Citigroup в минувшем квартале составила $1,28 по сравнению с $1,14 годом ранее.

Выручка повысилась до $17,3 млрд с $17 млрд.

"Наши результаты за четвертый квартал включают существенные не денежные списания, связанные с налоговой реформой, влияние которой на регулятивный капитал, однако, было гораздо менее существенным", - заявил главный исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат.

Он отметил, что изменение налогового законодательства не меняет цели руководства банка в плане возврата капитала акционерам, банк по-прежнему намерен вернуть не менее $60 млрд капитала в течение нескольких лет.

В будущем налоговая реформа в США будет не только способствовать росту чистой прибыли и доходов, но и послужит повышению возможностей в плане создания капитала, заявил М.Корбат.

Выручка подразделения сфере банковского обслуживания физических лиц (Global Consumer Banking, GCB) в октябре-декабре выросла на 6%, до $8,4 млрд.

Подразделение по работе с институциональными клиентами (Institutional Clients Group, IGC) сократило квартальную выручку на 1%, до $8,1 млрд. В частности, выручка от торговли инструментами с фиксированной доходностью уменьшилась на 18%, до $2,4 млрд, акциями - на 23%, до $530 млн.

По итогам всего 2017 года Citigroup зафиксировал чистый убыток в размере $6,2 млрд при выручке в $71,4 млрд по сравнению с чистой прибылью в $14,9 млрд и выручкой в $69,9 млрд годом ранее.

Без учета списаний в результате налоговой реформы Citigroup получил чистую прибыль в $15,8 млрд в минувшем году, что на 6% выше, чем в 2016 году.

На предварительных торгах во вторник акции Citigroup подорожали на 2,7%.

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