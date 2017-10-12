"Кернел" до 2020г инвестирует $130 млн в строительство маслоперерабатывающего завода в Хмельницкой области

Агрохолдинг "Кернел", один из крупнейших в Украине, намерен инвестировать $130 млн в строительство завода по переработке масличных культур в Староконстянтиновском районе Хмельницкой области.

Согласно пресс-релизу компании в среду, введение производственных мощностей в эксплуатацию запланировано на середину 2020 года.

Плановая годовая мощность предприятия по переработке составит 1 млн тонн семян подсолнечника.

"Местом реализации масштабного инвестиционного проекта выбраны Староконстантиновский район Хмельницкой области на базе действующего элеватора "Кернел". Для реализации проекта будет инвестировано $130 млн из средств, которые "Кернел" недавно привлек при размещении еврооблигаций", - говорится в пресс-релизе.

Соответствующий меморандум о строительстве нового завода был подписан в среду, 11 октября, между представителями компании и губернатором Хмельницкой обл.

По информации "Кернела", Хмельницкий регион является преимущественно сельскохозяйственным, имеет значительный потенциал для роста площадей под выращивание масличных культур и увеличения урожаев.

"Новый завод станет самым современным в Украине в своем сегменте. Предприятие увеличит объемы налоговых поступлений в местный бюджет, даст новые рабочие места, а также возможность местным компаниям участвовать в тендерах на работы и услуги", - заявили в "Кернел".

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Свою продукцию "Кернел" экспортирует более чем в 60 стран мира. С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE). В компании работают 16 тыс. человек.

"Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $346,4 млн.