Новое подразделение "Метинвеста" по техсервису займется поддержкой клиентов и сопровождением заказов

Новое подразделение горно-металлургической группы "Метинвест" - департамент по техническому сервису - будет заниматься технической поддержкой клиентов и сопровождением заказов, сообщил директор департамента, экс-генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (ММК, Донецкая обл.), Юрий Зинченко, которого цитирует корпоративная газета "Ильичевец".

"В управляющей компании группы "Метинвест" уже со вторника я возглавлю абсолютно новое и очень важное направление, это пионер и для компании, и для металлургии – департамент по техническому сервису. В условиях жесткой конкуренции и борьбы за заказы среди металлургических предприятий, а также непредсказуемости рынка металла мало показывать эффективность и себестоимость, мало говорить, что предприятие современное и модернизированное. Нужно еще непосредственно работать с клиентами, чьи запросы становятся все более специфическими и требовательными", - пояснил глава департамента.

При этом он уточнил, что задачей нового департамента является техническая поддержка клиентов и переговоры, сопровождение заказов, координация вопросов производства, качества продукции, объемов, логистики, улучшение спецификации.

"Такой подход должен принести компании дополнительные заказы и увеличить прибыль по имеющимся. Это совершенно новое и интересное направление, я сделал выбор – пора развиваться дальше. Для любого топ-менеджера 4-5 лет – это определенный цикл, после которого нужно принимать решение, как развиваться дальше и подниматься на следующую ступень. Впереди – построение большой сети клиентской базы по всей компании, есть возможность проявить себя в новых сферах знаний, выучить новые языки, вообще многому учиться", - отметил Ю.Зинченко.

Как сообщалось, гендиректором ММК им.Ильича назначен руководитель ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (АМК, Луганская обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), Тарас Шевченко - кадровые перестановки произошли на заседании наблюдательного совета ММК им. Ильича 8 сентября текущего года. При этом Т.Шевченко назначен гендиректором предприятия до 2 апреля 2018 года включительно.

ММК в январе-августе 2017 года нарастил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,802 млн тонн, стали - на 5,7%, до 2,032 млн тонн, чугуна – на 2,3%, до 2,631 млн тонн, агломерата - на 14,9%, до 6,558 млн тонн.

ММК им.Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".