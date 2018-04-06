Меморандум между руководством предприятий и "ДНР" в мае-2014 был вынужденным шагом, позволившим прекратить хаос в Мариуполе - Зинченко

Заключение меморандума между руководством предприятий и властями Мариуполя с представителями незаконных вооруженных формирований "ДНР" в мае 2014 года было вынужденным шагом, который позволил прекратить бесчинства в городе, заявляет бывший генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, глава исполкома "Радикальной партии Олега Ляшко" Юрий Зинченко (один из подписантов документа).

"В меморандуме черным по белому было написано: разоружение любых незаконных формирований. И тогда все четко понимали, что речь идет о вооруженных сепаратистах. Сейчас об этом что, забыли? Мы хотели вернуть мир и порядок городу. И вернули", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вспоминая события того времени, Ю.Зинченко пояснил, что в мае 2014 года в Мариуполе власть пытались взять в свои руки "бандиты и мародеры".

По его словам, вооруженные люди захватывали и поджигали здания, грабили магазины, запугивали местных жителей.

"Стало опасно выходить на улицу. Коммунальные службы, общественный транспорт, продуктовые магазины - ничего не работало. Угрожали захватить и градообразующие предприятия. Город погружался в хаос", - рассказал бывший руководитель комбината.

После подписания меморандума, по словам Ю.Зинченко, безоружные дружинники вышли патрулировать город, и уже в течение первых суток беспорядки прекратились. Он также отметил, что предприятия оказали поддержку украинским силовикам.

Он также подчеркнул, что все это время над цехами и заводскими проходными висели украинские флаги.

Как сообщалось 15 мая 2014 года генеральные директора Мариупольского металлургического комбината (ММК) им.Ильича Ю.Зинченко и "Азовстали" Энвер Цкитишвили, городской голова Мариуполя Юрий Хотлубей, и.о. начальника городского управления внутренних дел Олег Моргун, представители ветеранских, молодежных, женских, профсоюзных организаций Мариуполя, а также лидер сторонников "ДНР" в Мариуполе Денис Кузьменко подписали меморандум о порядке и безопасности.

Инициаторами подписания документа стали руководители меткомбинатов им.Ильича и "Азовстали". В меморандуме были закреплены совместные инициативы по обеспечению общественной безопасности в Мариуполе и предложения к властям Украины.

Полный текст эксклюзивного интервью Ю.Зинченко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".