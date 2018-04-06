"Радикальная партия Ляшко" усиливает электоральные позиции в промышленных регионах Украины - глава исполкома
Восточные регионы Украины могут стать базовыми для "Радикальной партии Олега Ляшко", прогнозирует глава исполнительного комитета, бывший генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им.Ильича Юрий Зинченко.
"Что касается поддержки Ляшко на востоке, в промышленных центрах, то да: поддержка растет. Учитывая активность, с которой "Радикальная партия Олега Ляшко" помогает и решает вопросы промышленного региона, востока страны, это не может не отразиться на симпатиях работников предприятий", - сказал Ю.Зинченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Думаю, что и там будет расти популярность. И можно будет говорить о том, что одним из базовых регионов "Радикальной партии" станет также восток Украины", - добавил глава исполкома партии.
Между тем он отметил, что базовыми для политической силы были и останутся центральные регионы.
Ю.Зинченко подчеркнул, что у "Радикальной партии" разветвленная сеть по всей Украине, численность политической силы составляет более 20 тыс. человек.
Полный текст интервью Ю.Зинченко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".