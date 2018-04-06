Восток Украины может стать базовым регионом для "Радикальной партии Олега Ляшко"
Интервью главы исполнительного комитета "Радикальной партии Олега Ляшко", бывшего генерального директора Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Юрия Зинченко агентству "Интерфакс-Украина".
Почему такой поворот? Вы раньше политикой не занимались?
В жизни каждого человека есть разные этапы. Я человек практического склада. 25 лет работал в реальном секторе. И мне долгое время казалось, что это важнее чем политика.
Четверть века я в металлургии, в крупном бизнесе. Мы работали в очень непростых условиях, и я горжусь результатами. Мы с командой поставили на ноги Харцызский трубный, сделав его прибыльным и конкурентоспособным. Пять достаточно непростых лет я руководил меткомбинатом имени Ильича. После Харцызска для меня это было не только новым вызовом, но и большой честью. Это – масштабы, богатая история, а самое главное – невероятно трудолюбивые и открытые люди.
Часто слышу, в том числе от представителей власти, что у украинской промышленности нет будущего, и что стране она не особо нужна. Я категорически с этим не согласен. Наша промышленность - это национальное богатство. Рабочие места для миллионов украинцев. Тот капитал, без которого страна не сможет решить социальные проблемы, с которыми мы столкнулись.
Конечно, сейчас отечественная промышленность - не в лучшем положении. Но если создать необходимые условия для ее развития, то она покажет результат. Для этого у государства должна появиться промышленная политика, которой сейчас по сути нет. Промышленность должна вернутся в национальную "повестку дня". И в самой власти должны появиться те, кто понимают и чувствуют ее потребности. Нужно создать условия, законы, которые бы стимулировали экономический рост и развитие нашего, поверьте, немалого промышленного потенциала.
Именно поэтому я решил идти в политику. Это не значит, что я стал другим. Это политика должна стать другой, и я надеюсь, что опыт моей работы в реальном секторе поможет в этом.
Как принималось решение о том, что Вы возглавите исполком "Радикальной партии"? Когда Вы познакомились с Олегом Ляшко?
Познакомились достаточно давно. Олега Валериевича я знаю более 2 лет. Когда я работал директором комбината (Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича – ИФ), нам с ним приходилось решать те вопросы, которые на тот момент никто из политиков не брался решать.
Какие именно проблемы?
Война разрушила привычную для Донбасса логистику. Металлургические комбинаты в Мариуполе не раз были на грани полной остановки. Катастрофически не хватало кокса и железорудного сырья. Железнодорожные пути и мосты блокировали, взрывали. Альтернативная однопутная ветка через Камыш-Зарю едва работала. "Укрзализныця" не могла дать необходимое количество тепловозов и вагонов.
Олег Ляшко тогда впервые приехал на комбинат. Мы долго говорили о возникших проблемах. Я увидел, что он действительно хочет и может помочь.
Из всех политиков о реальном масштабе проблем решились заявить только радикалы. И не только заявить. Ляшко фактически добился, чтобы на комбинаты пошли составы с сырьем и топливом. Начали ремонтировать проблемный перегон Камыш-Заря - Волноваха, увеличили пропускную способность.
Вы имеете в виду, что он в Кабмине пролоббировал этот вопрос?
Да. Он тогда буквально продавил решение, которое было принято на уровне Кабмина, по выделению средств на реконструкцию этой ветки. Была еще известная проблема металлолома, когда из-за бесконтрольного вывоза из страны стратегически важного сырья для металлургических заводов, была угроза остановки заводов – склады у нас фактически были пустые.
Тогда "Радикальная партия" подготовила законопроект о заградительной пошлине. И самое главное – им удалось убедить парламент проголосовать за введение экспортной пошлины и остановить бесконтрольный вывоз сырья, ценного для всей нашей промышленности.
Это два конкретных серьезных вопроса, которые смог решить Олег Валерьевич. И на этом наше знакомство, в общем, и завязалось.
Когда он предложил Вам возглавить исполком?
Уже тогда были разговоры, где-то полушуточные, где-то с долей серьезности о том, что управленец-профессионал, который руководит большим заводом, будет полезен команде. Но тогда не было конкретного предложения. А если говорить о конкретике, она как раз наступила 3-4 месяца назад. Тогда Олег Валерьевич очень конкретно очертил задачу - возглавить исполком «Радикальной партии».
Есть стереотип, что политика – очень грязное дело. Вам не страшно идти туда из бизнеса?
Я понимаю, что в украинской политике используются грязные методы, чтобы удержаться у власти. Но я иду в политику для другого - работать в интересах украинцев и прежде всего - украинских производителей. Я понимаю, что со мной будут бороться. Но я практик, буду работать на результат и только на результат. И если другие политики вдруг станут работать также, то и политика станет другой. И жизнь людей лучше. И страна сильнее.
Вы человек состоявшийся, обеспеченный... оно Вам надо?
Я иду в политику с чёткой задачей. Можете назвать это миссией. Сделаю все, чтобы в Украине стала возможна новая индустриализация. Только с ростом производства мы сможем обеспечить нашим людям достойные зарплаты и достойную жизнь. Знаю, что именно такой видят нашу страну обычные люди. И именно такой она должна стать. За нас эту работу не сделает никто.
Вы общались с акционером «Метинвеста» Ринатом Ахметовым, когда принимали решение возглавить исполком "Радикальной партии"? Если да, что он Вам сказал?
Нет, мы с ним не общались. Потому что решение идти в политику – мое личное. И, я думаю, Ринат Леонидович отнесется к этому с пониманием.
Ваша нынешняя позиция в партии вряд ли поможет добиваться тех целей, которые Вы озвучили. Планируете ли в дальнейшем идти в публичную политику, баллотироваться в парламент по спискам "Радикальной партии Олега Ляшко"?
Думаю, сейчас об этом несколько рано говорить. Можно сказать, это мои первые шаги в большой политике. Моя основная задача, как главы исполкома, – привнести максимум системности, в том числе, в построении партийной структуры.
Ближе к выборам, понятно, будут другие задачи. Безусловно, если я принял решение и появился в политике – оно не только для того, чтобы заниматься построением партии.
В мае 2014 года руководители предприятий, в том числе Вы, мэр города подписали меморандум с "ДНР". Считаете ли Вы это ошибкой? И, вообще, Ваша оценка тех событий сейчас?
А те, кто вспоминает, читали тот меморандум? Разоружение незаконных формирований, прекращение мародерства, хаоса, кровопролития в городе – это плохо? Не морально? Не патриотично?
Вы себе представляете, что происходило в Мариуполе в мае 2014 года? По сути власть в городе пытались взять в свои руки отъявленные бандиты и мародеры. И не просто пытались. Вооруженные люди захватывали и поджигали здания. Грабили магазины. Запугивали мариупольцев. Стало опасно выходить на улицу. Коммунальные службы, общественный транспорт, продуктовые магазины – ничего не работало. Угрожали захватить и градообразующие предприятия. Город погружался в хаос
В меморандуме черным по белому было прописано: разоружение любых незаконных формирований. И тогда все четко понимали, что речь идет о вооруженных сепаратистах. Сейчас об этом что, забыли? Мы хотели вернуть мир и порядок городу. И вернули.
Теперь представьте такую ситуацию. Металлурги не вмешиваются, не объединяются в народные дружины, не выходят вместе с правоохранителями патрулировать улицы города. Просто плавят сталь, пока мародеры громят Мариуполь. А в город продолжают стекаться вооруженные до зубов «туристы». Подумайте, чем бы это закончилось для Мариуполя?
Наши дружинники вышли без оружия, и тем не менее, уже в течение первых суток беспорядки прекратились. Мы поддержали наших, украинских силовиков. Приступили к разбору баррикад. Восстановили работу общественного транспорта. Город стал приходить в себя.
И все это время над цехами и заводскими проходными были наши, украинские флаги. Мы их подняли даже на доменных печах, чтобы видел весь город и вся Украина. В 2014 году заводчане публично продемонстрировали свою позицию – будущее Мариуполя и Донбасса только в составе единой Украины. И сделали все, чтобы Мариуполь остался мирным украинским городом.
Когда Нацгвардия и добровольческие батальоны заходили в город в мае и очищали его, как к этому тогда отнеслись люди и Вы? Потому что, с одной стороны, закончился период безвластия, как Вы сказали. С другой стороны – это происходило с боями.
Когда зашли вооруженные силы в город, люди восприняло это адекватно, и большая его часть облегченно вздохнула. Было понятно, что прекратится беспредел, который был в городе несколько месяцев.
Все знают о периоде, когда уже произошло вторжение российских войск, о слябах, которые устанавливали на ДОТах возле Мариуполя. Эти слябы были с вашего завода?
Да, это было и с нашего завода, и с комбината «Азовсталь». Есть еще много вещей, о которых и сегодня пока еще рано рассказывать.
Может время уже пришло? Ведь почти 4 года прошло
Когда оно придет, тогда я расскажу. Всему своё время. Для меня главное, что заводы такими укреплениями, за счет тех же слябов, помогали и это позволило сохранить сотни жизней и остановить дальнейшее вторжение вглубь Украины, - это однозначно.
При обстреле Мариуполя в 2015 году Ваши сотрудники погибли?
Да, когда обстреливали микрорайон «Восточный» - погибли. Это тоже было одно из самых страшных событий. Тогда при обстреле спального района в числе погибших, в том числе, были сотрудники комбината Ильича, «Азовстали».
Как сейчас помню, я был на работе. Слышу – залп. В тот же момент поехали на Восточный, жуткое зрелище было.
Через 20 минут после обстрела был звонок Рината Леонидовича. Я с ним разговаривал. Он тогда сказал привлечь максимально ресурсы завода, тогда Фонд Рината Ахметова «Поможем» активно помогал пострадавшим с лечением и восстановлением жилья.
Какие ставите перед собой конкретные задачи в вопросе партийного строительства? Что планируете изменить?
Я бы сказал, не изменить, а дополнить и усилить. На сегодняшний день у "Радикальной партии Олега Ляшко" есть достаточно серьезная разветвленная сеть по всей Украине, очень много единомышленников.
Моя задача в том, чтобы придать этому системность. Сейчас я больше знакомлюсь со людьми, с их повесткой, с обстановкой. Объезжаю регионы, оцениваю, где и за счет чего можем усилиться.
Какой Вы видите программу партии?
Программа партии всегда плод коллективной работы. Готов в такой работе участвовать. Считаю, что акцент должен быть сделан на промышленную политику. И в то же время, на развитии сельского хозяйства. Это те рычаги, которые позволят стране перейти от выживания к развитию. Мы подготовили целый пакет реформ, который может стать основой экономического блока партийной программы. Главные социальные задачи - преодоление бедности, создание для наших людей возможностей работать и зарабатывать.
Сколько человек партия насчитывает сейчас?
Уже более 20 тысяч человек. И люди приходят каждый день. Думаю, будет намного больше.
Собираетесь ли Вы приглашать к радикалам еще кого-то из «капитанов промышленности»?
Мы стремимся объединить всех, кто разделяет наши взгляды, кто готов работать над идеей возрождения Украины и ее экономического потенциала. Всех сильных, нацеленных на результат - ждём в нашей команде. Работы хватит всем.
Если Вы становитесь публичным деятелем, Вы будете должны обнародовать свою декларацию. Готовы?
Разумеется.
Успех "Радикальной партии" большей частью определен ролью и успехом среди избирателей ее лидера. На Ваш взгляд, следует ли и далее строить партию исключительно на успехе ее лидера или стоит что-то изменить?
У нас партия лидерского типа. Ее сегодняшний рейтинг, то, чего достигла партия, все во многом благодаря именно лидеру, его харизме, таланту, который позволяет эффективно работать, быть заметным. И это его заслуга. Последний рейтинг КМИС, в котором Олег Валерьевич на втором месте в президентском рейтинге – лучшее тому подтверждение.
Но для решения тех задач, которые ставит перед собой и партией Олег Валериевич, усилий одного лидера недостаточно.
У сильного лидера должна быть команда, которая будет помогать ему по направлениям, дополнять его и, соответственно, все это будет единым целостным организмом, который сможет добиваться успеха, занять потом серьезные позиции в парламенте, в управлении страной. Поэтому наша общая цель и моя задача – создать сильную команду, точнее – команды. Не только в столице, а прежде всего на местах. И совместными усилиями побеждать, конечно. Моя деятельность направлена на то, чтобы такую команду формировать в регионах.
У Олега Ляшко строгая дисциплина во фракции, он иногда публично резко общается со своими народными депутатами. Как Вы относитесь к таким методам работы? Ваше с ним общение проходит в такой же атмосфере?
Главное, чтобы был результат. Безусловно, ситуации могут быть разные – где-то резкие, где-то более лояльные, мотивирующие. Важен не стиль, а уровень энергии лидера, его эффективность. А с этим у Олега Ляшко все отлично. То, что есть сейчас, помогает ему эффективно работать.
Что касается моих взаимоотношений с ним, мы работаем очень конструктивно. Мы не первый год знакомы. Где-то он может быть восприимчив, импульсивен и, как любой человек, он может быть абсолютно позитивным. Мне это в нем очень импонирует.
В последнее время улучшились отношения лидера "Радикальной партии" и премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом можно судить из их заявлений. Похоже, что эти отношения лучше, чем с президентом. Чем вызвано такое потепление в отношениях?
Пожалуй, вам виднее. Мне пока сложно говорить, какие у них отношения, теплые или нет, потому что я только захожу в политику.
С точки зрения человека, который переживает за экономику страны, если у лидера партии хорошие отношения с премьер-министром, и это помогает решать общие вопросы, значит, это хорошо.
Какие планы на парламентские выборы? Могут быть у "Радикальной партии" какие-то союзники?
На эту тему рано говорить. До парламентских выборов еще почти 2 года. Сейчас задача – усиливать "Радикальную партию Олега Ляшко".
Сейчас у меня стоит задача в первую очередь построить партийную систему таким образом, чтобы "Радикальная партия Олега Ляшко" могла расти и быть самостоятельным, сильным игроком, с которым бы стремились объединить усилия все, кто по-настоящему думает о жизни людей и будущем страны.
Какие регионы для "Радикальной партии" базовые в контексте электоральной поддержки?
Базовые регионы, которые были, и, думаю, будут, - это центральные регионы Украины. Но последние опросы показывают, что партия пользуется поддержкой в самых разных уголках страны. От Луцка до Мариуполя, о Чернингова до Одессы. Думаю, это потому, что интересы и проблемы у обычных людей общие. Что касается поддержки Ляшко на востоке, в промышленных центрах, то да, поддержка растет. Учитывая активность, с которой «Радикальная партия Олега Ляшко» помогает и решает вопросы промышленного региона, востока страны, это не может не отразиться на симпатиях работников предприятий. Думаю, что и там будет расти популярность. И можно будет говорить о том, что одним из базовых регионов "Радикальной партии" станет так же восток Украины.
Какую систему выборов народных депутатов наиболее приемлемой считает "Радикальная партия"?
Сегодня "Радикальная партия Олега Ляшко" готова к любой системе. Тут важнее, чтобы система дала людям возможность отправить в парламент своих представителей. Главное – работать со своими избирателями, действительно защищать интересы простых людей.
Согласно анализу, который проводят общественные организации, политические партии значительную часть государственного финансирования направляют на рекламу, в частности на ТВ. Вы считаете такой подход правильным?
Что касается "Радикальной партии Олега Ляшко" - это не только реклама и коммуникационная деятельность. Государственные средства идут, в том числе на развитие партийной структуры.
Какие источники финансирования у Вашей партии?
Это бюджетные средства.
Этого достаточно для функционирования полит силы?
На сегодняшний день достаточно.
Но этого, вероятно, будет недостаточно в период избирательной кампании. Где "Радикальная партия Олега Ляшко" будет искать финансирование?
Не соглашусь. Государственное финансирование – на большом уровне. И мы хорошо помним, что это деньги из бюджета, а значит – деньги людей и мы их тратим очень осмотрительно. Я не знаю, почему их должно быть недостаточно в период выборов. Понятное дело, что у "Радикальной партии Олега Ляшко" есть достаточно много людей, в том числе из бизнеса, которые поддерживают цели партии. Но это не основной источник финансирования. Основной – бюджет.
Планируется ли съезд партии в ближайшее время?
Да, планируем в самое ближайшее.